Dùng súng hơi bắn công an xã

Vào khoảng 10 giờ ngày 14- 10, Tâm đi xe máy vác theo súng hơi vào địa bàn xã Trường Lộc bắn chim. Khi Tâm đang “nheo” bắn thì hai công an xã là Nguyễn Hữu Dần – Phó trưởng công an và Hoàng Văn Lương- công an viên xã Trường Lộc đến yêu cầu xuất trình giấy phép sử dụng súng.



Không xuất trình được giấy phép theo yêu cầu buộc công an xã tiến hành tạm thời thu giữ khẩu súng và mời Tâm về UBND xã làm việc. Tâm không đồng ý mà còn chống đối quyết liệt, đồng thời cướp khẩu súng trên tay anh Lương bỏ chạy. Anh Lương đuổi theo đối tượng và giằng co khẩu súng với nhau thì bất ngờ súng nổ đạn bắn xuyên vào bụng làm anh gục xuống. Ngày sau đó anh Lương được người dân đưa vào bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu.



Hiện Công an huyện Can Lộc tiến hành thu giữ khẩu súng và tạm giữ đối tượng để điều tra làm rõ vụ việc.



Theo Hoàng Long (Hà Tĩnh Online, NLĐ)