Dùng súng tự chế đi trộm chó, "cẩu tặc" bị tóm

Ngày 8/9, Công an thị xã Bình Long (Bình Phước) đã tiếp nhận từ Công an địa phương đối tượng Huỳnh Hữu Toàn (SN 1986, trú tại huyện Hớn Quản, Bình Phước) để điều tra xử lý trước pháp luật. Liên quan đến vụ việc, Công an Bình Long cho biết đang tiếp tục truy bắt đồng bọn của Toàn tên Hùng.



Theo hồ sơ vụ án, trước đó hai đối tượng đi trên xe môtô (chưa rõ biến số) mang theo một cây súng điện tự chế để đi bắt trộm chó. Khi đi ngang qua nhà anh Phạm Tiến Giang, 2 đối tượng đã dùng súng điện bắn chết 1 con chó của nhà anh Giang.



Hùng dừng xe để Toàn xuống lấy chó thì anh Giang phát hiện chạy đến kéo Toàn lại, Hùng điều khiển xe bỏ chạy, làm rơi súng điện. Thấy đồng bọn bỏ chạy, Toàn nhặt súng đánh vào tay làm gãy 2 đốt ngón tay của anh Giang.



Anh Giang trí hô, quần chùng nhân dân đến bắt giữ Toàn giao cho Công an thị xã Bình Long xử lý. Vụ việc đang được Công an Bình Phước điều tra làm rõ.





Theo Q.M (VTC News)