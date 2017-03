Dùng súng tự chế đột nhập ngân hàng

Súng tự chế là loại vũ khí khó kiểm soát được ở khu vực miền núi.



Vụ việc nói trên xảy ra vào khoảng 10 giờ, ngày 22/12/2012 tại Ngân hàng chính sách huyện biên giới Quế Phong, Nghệ An. Vào khoảng thời gian này, đối tượng Quang Văn Thao, trú ở bản Đỏn Chám, xã Mường Noọc, huyện Quế Phong dùng một khẩu súng tự chế đột nhập vào Ngân hàng chính sách xã hội huyện - đóng trên địa bàn thị trấn Kim Sơn để xin tiền.Trong lúc các nhân viên đang làm việc thì đột nhiên, đối tượng Thao chĩa súng, hô hoán và yêu cầu phía ngân hàng đưa tiền cho mình. Vụ việc xảy ra quá bất ngờ khiến nhân viên ngân hàng hoảng loạn, lo lắng… Nhưng lát sau, mọi người đều nhận ra Thao nên đã trấn an và đưa cho Thao 200.000 đồng. Thao cầm tiền bỏ đi.Ngay sau đó, phía ngân hàng đã báo cáo sự việc cho công an huyện. Nhận được tin báo, CA huyện Quế Phong triển khai lực lượng và khoảng gần 1 giờ đồng hồ, đối tượng Thao đã bị bắt về trụ sở.Một cán bộ công an huyện Quế Phong cho biết, sau khi lấy được tiền từ ngân hàng, đối tượng Thao đi ra mua “thuốc” để dùng thì bị lực lượng CA huyện ập bắt. Trong quá trình bắt đối tượng, Thao đã bóp cò súng để chống trả công an, song đạn không nổ. Thao là "con nghiện" nặng trong vùng, khiến nhiều người khiếp sợ.Hiện vụ việc đang được CA huyện Quế Phong tiếp tục điều tra làm rõ.