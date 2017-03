Dùng súng tự sát khi đang nằm với vợ

Ngày 27/2, Công an huyện An Dương (Hải Phòng) cho biết, bước đầu xác định nguyên nhân dẫn đến việc anh Nguyễn Văn Quỳnh (SN 1982, ở xã thôn Dụ Nghĩa, xã Lê Thiện, huyện An Dương) dùng súng tự sát là do trong việc làm ăn gặp khó khăn, nợ nần dẫn đến suy nghĩ cùng quẫn sau đó tìm đến cái chết.

Vụ việc được cơ quan công an điều tra làm rõ như sau: Thời gian gần đây, anh Quỳnh có vay hơn 300 triệu đồng của một số người thân, quen để làm ăn nhưng liên tục bị thua lỗ, khiến nhiều chủ nợ đến thúc giục trả nợ.

Cũng trong thời gian này, anh Quỳnh lại phát hiện ra mình bị mắc chứng bệnh tiểu đường nên thường có biểu hiện tâm lý bất ổn.

Trưa ngày 20/2, anh Quỳnh bảo vợ là chị Nguyễn Thị Oanh (SN 1982) đi vay một ít tiền để tiếp tục làm ăn nhưng chị Oanh từ chối vì đầu năm không ai cho vay tiền.

Những tưởng sự việc bình thường, chị Oanh sắp cơm trưa cùng chồng và 2 con gái nhỏ (một 10 tuổi và một 4 tuổi) ăn xong rồi đi nghỉ.

Trong khi đang nằm cùng vợ trên giường, anh Quỳnh bật dậy ngồi ở đầu giường nói: “Anh tự hứa với bản thân, nếu không làm ra tiền cho gia đình, sẽ tự xử lý”.

Anh Quỳnh vừa dứt lời thì súng nổ. Chị Oanh chồm dậy thì đã thấy chồng nằm gục đầu vào tường, thái dương phải có vết thương chảy máu, bên tay phải vẫn cầm súng.

Chị Oanh liền hô hoán mọi người gọi taxi đưa anh Quỳnh đi cấp cứu, sau đó tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cấp cứu.

Do vết thương quá nặng, đến 23h30’ ngày 20/2, anh Quỳnh tử vong.

Ngay sau sự việc xảy ra, Công an huyện An Dương phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ Công an thành phố tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng.

Công an đã thu giữ tại hiện trường 1 khẩu súng colt quay cùng 12 viên đạn.

