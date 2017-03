Dùng thẻ Công an giả vẫn cầm cố được 70 triệu

Công an TP Cần Thơ đang điều tra đơn tố cáo của người dân về một trường hợp được cho là đã mang thẻ ngành giả để vay 70 triệu đồng.





Thẻ ngành giả được cầm cố vay 70 triệu đồng.

Theo đơn của ông Bùi Xuân Thu (phường An Thới, quận Bình Thuỷ, TP Cần Thơ), tháng 3, ông Tiến (ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) dẫn theo một người tự giới thiệu là Đỗ Hà Thanh công tác tại Trường trung cấp CSND III đến nhà ông. Anh này đã đưa ra một tấm thẻ do thiếu tướng Nguyễn Văn Vượng, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ ký để hỏi vay 70 triệu, thu xếp việc gia đình.

Đến hẹn không thấy khách đến, ông Thu kiểm tra thì được biết đây là thẻ giả. Vì trên thực tế, từ năm 2011 đến nay, Công an TP Cần Thơ không có Phó giám đốc nào tên Nguyễn Văn Vượng, mang cấp hàm Thiếu tướng.

Không riêng trường hợp trên, ông Tiến được cho là người đã dẫn Dương Thế Anh đến nhà bà Đoàn Thị Hồng Lơ (ở quận Bình Thủy, TP Cần Thơ). Tại đây, Thế Anh giới thiệu đang công tác tại Trường trung cấp CSND III.

Để vay được khoản tiền 300 triệu với lãi suất 3% mỗi tháng, anh này đã để lại một số giấy tờ như: chứng minh nhân dân, quyết định tuyển dụng công tác tại Trường trung cấp CSND III...

Đúng hẹn không thấy người vay tiền đến, bà Lơ tìm hiểu thì biết Thế Anh đã bị nhà trường cho thôi việc từ năm 2012 vì vi phạm về phẩm chất đạo đức, lối sống, kỷ luật không nghiêm.

Ngoài việc tố giác chuyện liên quan đến chiếc thẻ giả, một người dân ở Sóc Trăng cũng gửi đơn đến cơ quan điều tra tố ông Tiến. Theo đó, ông Tiến có hứa lo cho một trường hợp vào trường công an với giá 200 triệu đồng. Đã nhận trước khoản tiền 80 triệu nhưng kể từ tháng 10/2013 đến nay, người đàn ông này đã không làm được như lời hứa.

* Tên người bị tố cáo đã được thay đổi.





