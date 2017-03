Dùng thẻ tín dụng giả mua chai rượu trăm triệu đồng

Ngày 17-9, nhân viên trung tâm thẻ ngân hàng Vietcombank phát hiện tại trụ ATM của ngân hàng đặt trên đường Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1 có người sử dụng thẻ ATM giả để rút tiền nên trình báo công an. Ngay sau đó, Cheng Puising và Wong Siew Wah bị Công an TP.HCM bắt giữ.

Khi đưa về trụ sở công an, cả hai đã giao nộp 32 thẻ tín dụng giả. Đồng thời hai nghi can khai nhận trước đó đã dùng thẻ tín dụng giả vào một khách sạn năm sao ở quận 1 để mua sắm. Tại khách sạn này, hai nghi can này đã mua một chai rượu hiệu Louis XIII trị giá 106 triệu đồng.

H.TUYẾT