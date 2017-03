Dùng thuốc diệt cỏ, dao rựa để chống người thi hành công vụ

Để chống lại đoàn cưỡng chế tiến hành cưỡng chế thu hồi đất tại tiểu khu 213 (thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Tà Thiết), bà Dậu đã lấy một con dao để ở vách nhà xông vào hành hung và thách thức lực lượng Công an đang làm nhiệm vụ. Bị lực lượng Công an khống chế thu lại con dao, bà Dậu lại tiếp tục lấy can thuốc diệt cỏ để tự sát.

Ngày 5/8, Công an huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước cho biết, đang tạm giữ đối tượng Thạch Thị Dậu (19 tuổi, ngụ tại ấp Cần Dực, xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh) để điều tra, xử lý hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó, khoảng 15h ngày 3/8, để chống lại lệnh cưỡng chế của đoàn cưỡng chế của UBND huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, tiến hành cưỡng chế thu hồi đất tại tiểu khu 213 (thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Tà Thiết) bà Dậu đã lấy một con dao rựa dài khoảng 105cm để ở vách nhà xông vào hành hung và thách thức lực lượng Công an đang làm nhiệm vụ. Khi bị lực lượng Công an khống chế thu lại con dao trong tay, bà Dậu lại tiếp tục lấy can thuốc diệt cỏ để tự sát. Tuy nhiên, bà Dậu đã bị lực lượng chức năng khống chế và bắt giữ để xử lý. Theo Hoàng Phong (CAND)