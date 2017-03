Dùng thuốc kịch độc để bẫy chó

Theo điều tra của Công an TP Pleiku, đầu tháng 6-2011, biết Võ Thị Châu làm nghề buôn bán thịt chó ở chợ Yên Thế, Hòa gọi điện hỏi Châu để đặt mối bán chó trước. Khi đến nhà Châu, cả hai hỏi về bả thì được Châu chỉ vào bếp nhà mình. Tại đây, Hòa và Trọng đã làm 3 cục bả chó. Ngay tối hôm đó, Hòa và Trọng đi xe máy tới khu vực gốc cây gạo thuộc phường Yên Thế thuốc chết một con chó rồi mang về bán cho Châu với giá 300 ngàn đồng nhưng Châu chỉ đưa cho Hòa và Trọng 260 ngàn đồng. 40 ngàn đồng còn lại, Châu nói trừ tiền thuốc làm bả chó.

Võ Thị Châu và Lê Văn Hòa. Ảnh: T.D



Đến 13 giờ ngày 23-6, Hòa và Trọng tiếp tục đến nhà Châu. Khi cả hai đang làm bả chó trong bếp nhà Châu thì bị Công an phường Yên Thế bắt quả tang. Kiểm tra tại hiện trường, Công an đã thu giữ 1 gói chất bột màu trắng và 1 túi ni-lông chứa bả chó do Hòa và Trọng vừa làm xong.

Kết quả giám định ngày 29-6, Phân viện Khoa học Hình sự gửi cho Công an TP. Pleiku, chất bột màu trắng và chất lỏng màu đen đựng trong túi ni-lông bả chó thu được ở nhà Võ Thị Châu đều có chứa thành phần chất Cyanide. Đây là loại chất kịch độc với người và gia súc, chỉ cần một liều lượng từ 0,15 gram đến 0,20 gram là có thể gây chết người. Chất độc này theo khai nhận của Võ Thị Châu là mua của một người bán dạo với giá 20 ngàn đồng với mục đích làm bả chó.

Công an TP. Pleiku đã khởi tố Võ Thị Châu về hành vi “Tàng trữ, mua bán trái phép chất độc”, khởi tố Lê Văn Hòa và Phạm Quang Trọng về hành vi “Sử dụng trái phép chất độc”.