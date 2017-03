Dùng tiền giả đi du lịch

Công an cho biết trưa 31-5, Hoàn đi ôtô trên quốc lộ 1A dừng lại vào quán tạp hóa của bà Hoàng Thị Bé (ở thị trấn Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) mua ba chai nước cam và đưa một tờ 500.000 đồng, được thối lại 470.000 đồng. Hoàn còn đưa ra thêm hai tờ bạc 500.000 đồng yêu cầu đổi tiền lẻ.



Bà Bé nghi ngờ ba tờ bạc là tiền giả nên báo công an. Công an huyện Phong Điền phối hợp với CSGT tỉnh và Công an huyện Phú Lộc đã bắt giữ ôtô của Hoàn.



Hoàn khai nhận đã mua 20 tờ tiền 500.000 đồng giả ở biên giới Trung Quốc với giá 100.000 đồng/tờ để tiêu thụ trong chuyến đi du lịch cùng gia đình.



Theo THÁI SƠN (TTO)