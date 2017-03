Dùng trà xanh để làm tiền giả

Tối 17/6, lực lượng công an phát hiện thanh niên tên Lê Minh Tuấn (30 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) đang tiêu thụ hơn 1,8 triệu mệnh giá 5.000 đồng tại Khu dân cư Tân Tạo mở rộng (huyện Bình Chánh, TP HCM).

Tuấn cùng số tiền giả chưa kịp tiêu thụ. Ảnh : Quốc Thắng.

Từ lời khai của Tuấn, công an khám xét nhà riêng của Nguyễn Hữu Phúc (29 tuổi, ngụ tại quận 6) và thu giữ một hệ thống máy móc dùng để in tiền giả gồm: dàn máy vi tính, máy in màu, máy cắt giấy tay, một bàn phun lụa, và một bịch trà...

Phúc khai quen Tuấn từ tháng 4 và ngỏ ý sẽ in tiền giả loại tiền giấy 5 000 đồng, Tuấn đi tiêu thụ, mỗi tờ sẽ được trả công 2 000 đồng.

Phúc dùng máy ảnh chụp lại 2 mặt tờ 5000 đồng rồi đưa vào máy tính dùng photoshop để chỉnh sửa cho giống thật rồi dùng máy in màu in ra bằng giấy A4 (một trang A4 in được 6 tờ tiền).

Phúc cùng máy móc in tiền giả tại cơ quan công an. Ảnh: Quốc Thắng.

Sau khi dùng máy cắt gọn, Phúc dùng trà pha với hồ dán để quét lên 2 mặt tờ tiền làm cho cũ và cứng giống như tiền thật. Số tiền này sau đó được chuyển cho Tuấn đem đi tiêu thụ tại địa bàn huyện Bình Chánh và các quận lân cận. Tuấn nhờ thêm 2 thanh niên (chưa rõ lai lịch) cùng tiêu thụ.

Tổng số tiền giả Phúc “sản xuất” ra vào khoảng hơn 5 triệu đồng, Tuấn cùng đồng bọn tiêu thụ 3 lần vào khoảng gần 5 triệu đồng thì bị công an bắt.

Vụ việc do đội An ninh nhân dân kết hợp với đội CSĐT về trật tự xã hội, công an huyện Bình Chánh khám phá. Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục mở rộng điều tra và truy bắt những người có liên quan.

Theo Quốc Thắng (VNE)