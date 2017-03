Dùng vàng non tuổi để lừa đảo các tiệm vàng

Theo Trần Thanh Phong (TNO)

Theo cơ quan CSĐT, Hà chuyên dùng vàng non tuổi đến các tiệm vàng ở một số tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long để lừa đảo.Theo đơn tố cáo của chủ tiệm vàng Kim Thành (ấp Nội Ô, thị trấn Ngan Dừa, H.Hồng Dân), trước đó Hà đeo một bộ vòng xi-men gồm 21 chiếc loại vàng 18 K đến yêu cầu cầm với giá 25 triệu đồng. Thấy có vẻ khả nghi, chủ tiệm vàng cho kiểm tra lại nhiều lần thì phát hiện vàng 18 K của Hà đem cầm chỉ được mạ vàng một lớp mỏng bên ngoài, còn bên trong chỉ là vàng non, khoảng 3 tuổi.Chủ tiệm vàng Kim Thành lập tức giữ Hà lại, đồng thời trình báo đến công an địa phương.Qua điều tra ban đầu, Hà thừa nhận đã nhiều lần sử dụng vàng non tuổi để lừa đảo nhiều tiệm vàng ở một số tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Vụ việc đang được Công an H.Hồng Dân mở rộng điều tra làm rõ.