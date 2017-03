Dùng vũ khí nóng cướp tài sản

Đến chiều tối, Minh "mốc" và cả nhóm tiếp tục uy hiếp, cướp thêm một chiếc xe Sirius không BKS của một thanh niên. Sau đó, chúng mang xe máy đi cầm cố để lấy tiền tiêu xài.

Ngày 12/11, 3 đối tượng cuối cùng trong ổ nhóm phạm các tội cưỡng đoạt tài sản và không tố giác tội phạm đã được lực lượng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an TP Hạ Long di lý từ TP Hồ Chí Minh về đến Quảng Ninh an toàn.

Theo CQĐT, trước đó, 3 đối tượng trong băng nhóm do Nguyễn Văn Minh (tức Minh mốc) cầm đầu đã bị lực lượng Công an TP Hạ Long bắt giữ. Đến ngày 8/11, 3 đối tượng trong ổ nhóm này đã bị lực lượng Cục Cảnh sát truy nã tội phạm phía Nam phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ.

Theo CQĐT, nhóm đối tượng do Nguyễn Văn Minh cầm đầu có Nguyễn Thanh Hải, 21 tuổi và Lê Khắc Ngọc, 24 tuổi, cùng trú tại TP Hạ Long, Quảng Ninh cùng một số đối tượng, trong đó có Quân "say", Khoa "bếch"… là bạn quen biết ngoài xã hội. Theo lời khai ban đầu của các đối tượng, một ngày tháng 4/2011, Khoa cùng Quân mang theo vũ khí nóng, nổ súng bắn cảnh cáo để uy hiếp, cướp xe máy Sirius cùng túi xách, giấy tờ của hai phụ nữ ở khu vực gần đền Cái Lân.

Khoảng 18h cùng ngày, Minh "mốc" và cả nhóm tiếp tục uy hiếp, cướp thêm một chiếc xe Sirius không BKS của một thanh niên. Sau đó, nhóm côn đồ nêu trên đã mang xe máy đi cầm cố để lấy tiền tiêu xài. Quá trình điều tra, tháng 4/2011, CQĐT Công an TP Hạ Long ra quyết định truy nã Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Thanh Hải, Lê Khắc Ngọc.

Đầu tháng 11/2011, qua công tác nắm tình hình, trao đổi thông tin với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Quảng Ninh, Phòng 4 Cục Cảnh sát truy nã tội phạm phía Nam xác định 3 đối tượng trong ổ nhóm phạm các tội cưỡng đoạt tài sản và không tố giác tội phạm đã trốn vào các tỉnh phía Nam. Các trinh sát phát hiện các đối tượng này thường xuyên di chuyển bằng xe môtô phân khối lớn, đi từ Nha Trang đến Bình Thuận, rồi quay lại Khánh Hòa...

Ngày 7/11, tổ công tác gồm các lực lượng: Phòng 4 Cục Cảnh sát truy nã tội phạm phía Nam phối hợp với Công an TP Hạ Long, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt hai đối tượng Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Văn Hải. Tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, ngày 8/11, đối tượng Lê Khắc Ngọc đã sa lưới.





Theo Hiếu Quỳnh (CAND)