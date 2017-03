Dùng xà beng đánh chết vợ, rồi tự sát

Đang ngồi ăn sáng với chị gái, chị Thắm bị chồng đi từ phía sau bất ngờ dùng xà beng đập 2 nhát vào đầu khiến chị gục tại chỗ. Chưa dừng lại, hắn còn tiếp tục dùng xà beng truy sát cả người chị vợ đang ngồi bên cạnh, rồi sau đó lấy dao đâm nhiều nhát vào bụng mình để tự sát.



Ngày 3/5 nguồn tin từ công an Đồng Nai cho biết đang củng cố hồ sơ để điều tra làm rõ hành vi giết người của tên Vũ Văn Vinh (sinh năm 1973, ngụ ở ấp Thanh Quang, xã Thanh Sơn, huyện Tân Phú, Đồng Nai).



Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 6 giờ 30 ngày 30/4 chị Phạm Thị Thắm (SN 1977, ngụ ở ấp Thanh Quang, xã Thanh Sơn, huyện Tân Phú), đang ngồi ăn sáng với chị gái mình là Phạm Thị Tươi (SN 1975), thì bị tên Vinh (chồng chị Thắm) đi tới dùng xà beng đập liên tục 2 nhát vào đầu khiến chị gục tại chỗ. Chị Tươi lao vào ôm lấy Vinh để ngăn cản thì bị hắn đập một nhát vào đầu và đâm vào lưng gây thương tích nặng.



Lúc này anh Trần Ngọc Hiếu (chồng chị Tươi) chạy đến giữ chặt cây xà beng của tên Vinh thì hắn chạy lại mở cốp xe máy dựng gần đó lôi ra một con dao. Tên Vinh tự đâm liên tiếp nhiều nhát vào bụng mình để tự sát.



Đúng lúc lực lượng tuần tra công an huyện Tân Phú đang trên đường làm nhiệm vụ đã phối hợp với người dân khống chế được tên Vinh và nhanh chóng đưa cả 3 đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán trong tình trạng hết sức nguy kịch.



Sau hơn 4 tiếng đồng hồ cấp cứu, các bác sĩ đã cứu sống được chị Tươi và tên Vinh. Riêng chị Thắm với vết thương quá nặng đã được chuyển lên tuyến trên điều trị. Tuy nhiên, do chấn thương đầu và bị dập não, chị Thắm đã tử vong tối ngày 1/5 vừa qua.



Được biết, chị Thắm kết hôn với Vinh hồi năm 2000 và đã có 2 mặt con. Chán cảnh chồng suốt ngày rượu chè, cờ bạc chị đã bỏ lên làm công nhân ở huyện Trảng Bom. Được nghỉ lễ, chị về thăm gia đình và 2 con thì xảy ra thảm kịch trên.



Vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra.





Theo Quỳnh Mai (VTC News)