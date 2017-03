Dùng xăng đốt quán, vợ chồng ‘hờ’ bị bỏng nặng

Chiều 11-8, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) thông tin ban đầu vụ hỏa hoạn tại quán cà phê Điểm Hẹn (phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An) khiến hai người bị thương nặng.

Nạn nhân gồm chị Lương Thị Hiền (28 tuổi, quê Nghệ An) và anh Nguyễn Xuân Rồi (31 tuổi, quê Quảng Ngãi).

Theo điều tra ban đầu, hơn một năm trước, giữa chị Hiền và anh Rồi có tình cảm yêu đương. Hai người về sống chung với nhau như vợ chồng tại quán cà phê Điểm Hẹn.

Vào lúc 0 giờ ngày 10-8, giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã, rồi dùng xăng đốt quán. Hàng xóm phát hiện đám cháy nên vội chạy đến dập lửa thì phát hiện anh Rồi và chị Hiền đều bị lửa làm bỏng nặng. Hai nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.