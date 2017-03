Dùng xăng lau nhà còn hút thuốc khác nào tự sát

"Nhiều người Việt có thói quen sử dụng xăng dầu để lau chùi, giặt đồ, vệ sinh làm sạch thiết bị. Thực tế, xăng thường dễ bay hơi, tạo thành với không khí hỗn hợp cháy nên chỉ cần tiếp xúc với lửa ngọn hoặc tia lửa (tia lửa từ đèn điện, khi bật hộp quẹt, khoan cắt…) thậm chí chỉ là một tàn thuốc nhỏ cũng sẽ bắt lửa cháy đùng đùng. Vụ cháy nổ tại số nhà 126D Trần Kế Xương (quận Phú Nhuận) vào trưa 6-12 khiến bốn người bị thương nặng khả năng cũng vì nguyên nhân này”. Chiều 6-12, trao đổi với PV báo Pháp Luật TP.HCM, Trung tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Pháp chế điều tra, xử lý về cháy nổ (Cảnh sát PCCC TP.HCM), cho biết như trên.



Cảnh sát Phòng Pháp chế điều tra, xử lý về cháy nổ (Cảnh sát PCCC TP.HCM) khám nghiệm hiện trường.



Những bức tường loang lổ, bị cháy đen, nứt toác. Chiếc thang nằm chỏng chơ trên nền gạch lấm lem, cáu bẩn. Một vài đồ vật trong căn phòng bị đốt cháy chẳng còn nhìn rõ hình hài: một bao thuốc, đầu lọc thuốc còn hút dở… Đó là tất cả những gì còn lại trong căn phòng của số nhà 126D Trần Kế Xương (quận Phú Nhuận) bị cháy trưa 6-12.

Hồi tưởng lại vụ cháy, nhiều người không khỏi bàng hoàng. Sau tiếng nổ lớn, người ta nghe thấy tiếng thét thê thảm từ ngôi nhà vọng lại, chỉ trong chốc lát, khói bốc lên ngùn ngụt, lửa bắt đầu liếm dần ngôi nhà.

Người dùng nước, người dùng bình cứu hỏa mini hốt hoảng cùng lên chữa cháy. Bốn nạn nhân nhanh chóng được chuyển tới BV Gia Định rồi chuyển tiếp lên BV Chợ Rẫy.

Thông tin từ bệnh viện, cả bốn nạn nhân nhập viện trong tình trạng sốc phỏng nặng, ba bệnh nhân còn lại phải đặt nội khí quản giúp thở. Các bác sĩ ngậm ngùi cho biết cả bốn nạn nhân đều có tiên lượng rất xấu, khả năng cứu sống thấp.



Chiếc bật lửa tại hiện trường

Sau khi khám nghiệm hiện trường, hội đồng khám nghiệm thu được một chai nhựa bên trong có chứa dung dịch mùi đặc trưng của xăng, 1 gói thuốc lá đã sử dụng hiệu Caraven và một vỏ hộp quẹt gas.

“Khả năng nguyên nhân vụ nổ là do nạn nhân dùng xăng cạo rửa lớp keo dán mút xốp. Do phòng kín, diện tích nhỏ (chưa đến 13 m2), quá trình sử dụng lại khiến hơi xăng khuếch tán vào không khí đạt ngưỡng độ cháy. Lúc này, khả năng một trong các thành viên bất cẩn bật lửa hút thuốc gây cháy hỗn hợp hơi xăng gây nổ. Tuy nhiên, đó mới chỉ là thông tin ban đầu, nguyên nhân chính thức phải đợi kết luận từ cơ quan điều tra Công an quận Phú Nhuận!" - ông Hà cho biết.

Nếu không thực sự cần, đừng dùng xăng lau chùi



Trung tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Pháp chế điều tra, xử lý về cháy nổ. Ảnh: NT

Trung tá Lê Mạnh Hà khuyến cáo nếu thực sự không quá mức cần thiết, tuyệt đối không được dùng xăng lau nhà, lau chùi thiết bị, kể cả giẻ lau xăng dùng xong cũng không vứt lại trong phòng kín. Báo chí đã đưa tin rất nhiều về những tai nạn thương tâm do lau dọn nhà bằng xăng dầu gây ra, đặc biệt là xăng.

Vụ cháy tại số nhà 37 phố Trần Đặng Ninh, quận Cầu Giấy, Hà Nội vào 13-3-2016 chính là một ví dụ. Nguyên nhân được xác định do nhân viên sửa chữa đã dùng xăng lau quạt hút mùi và sau đó sơ ý vứt tàn thuốc lá khiến hơi xăng bắt lửa gây cháy. May mắn không xảy ra thiệt hại về người, tuy nhiên toàn bộ tầng tum của ngôi nhà gần như bị hư hỏng toàn bộ.



Bao thuốc lá tại hiện trường.

Trung tá Lê Mạnh Hà nhấn mạnh nếu sơ ý để xăng bắn vào người chỉ cần ngọn lửa nhỏ, người đó sẽ hóa thành ngọn đuốc sống.

Mới đầu tháng 9 năm nay, báo chí đưa tin một người đàn ông bị phỏng nặng do hút thuốc khi đổ xăng. Cụ thể, trong lúc đổ xăng anh ta vô tình bị xăng bắn vào người mà không biết. Đến khi châm lửa hút thuốc thì bất ngờ bị lửa bén vết xăng gây cháy khắp cơ thể. Một số người dân cùng nhân viên cây xăng đã ngay lập tức dùng bình chữa cháy mini dập lửa và kêu xe đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng toàn thân.

“Rất nhiều người dân mua xăng dự trữ trong nhà, ngay cả việc mua xăng rồi sang chiết bán lẻ như hiện nay cũng rất nguy hiểm. Hơi xăng thoát ra không khí, chỉ cần một người vô ý, bất cẩn hút thuốc, bật hộp quẹt, hay một tia lửa điện, cũng đủ bén lửa cháy dẫn tới hỏa hoạn, cháy nổ”, ông Hà khẳng định.