Dựng xe chắn đường còn chém chết người

Ngày 9/1, Thượng tá Nguyễn Văn Hiệu - Phó Trưởng Công an huyện Kim Bôi cho biết: Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Văn Tiệp (33 tuổi, xã Kim Truy, Kim Bôi). Theo Thượng tá Hiệu, điều đáng tiếc ở sự việc này đó là chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt, do không biết kiềm chế đã dẫn tới hậu quả khôn lường.

15h30 ngày 3/1/2011, vợ chồng anh Nguyễn Thế Mai, 42 tuổi và chị Nguyễn Thị Luyến, 39 tuổi, ở thị trấn Bo (Kim Bôi) về thôn Cóc Lẫm thăm người thân. Tuy nhiên, khi vợ chồng anh Mai điều khiển ôtô tới ngã ba thôn Cóc Lẫm, huyện Kim Bôi thì gặp 1 chiếc xe môtô để ngang đường. Thấy vậy, chị Luyến đã xuống dắt gọn xe vào lề đường, lấy lối cho xe ôtô đi thì bị Bùi Văn Tiệp, ở thôn Cóc Lẫm, gây sự.

Chị Luyến đã nhẹ nhàng giải thích cho Tiệp hiểu sự việc, tuy nhiên Tiệp không những không nghe mà còn lớn tiếng, quát tháo ầm ĩ. Không chỉ dừng lại ở đó, với bản tính côn đồ, bất cần Tiệp chạy vào nhà một người dân gần đó rồi cầm theo một con dao. Vợ chồng anh Mai, chị Luyến chưa hiểu điều gì xảy ra thì Tiệp hùng hổ lao vào đòi chém 2 vợ chồng.

Quá bất ngờ trước sự việc trên, anh Mai đã vùng chạy thoát khỏi lưỡi dao của đối tượng, còn chị Luyến do không kịp phản ứng đã bị Tiệp dùng dao chém vào đầu, gây thương tích nặng và chết trên đường đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình.

Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn; sau đó đã bị lực lượng Công an bắt giữ.





