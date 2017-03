Dừng xe nghỉ, bị mất 100 triệu đồng

Công an huyện Nam Đàn-Nghệ An nhận đơn trình báo của anh Chu Văn Thiện (SN 1982, trú tại xã Quỳnh Tân, Quỳnh Lưu) sự việc: Hồi 22 giờ ngày 27-8, anh Thiện dừng xe (BKS: Um-6858) tại xóm 4, xã Nam Giang, Nam Đàn để nghỉ ngơi, do sơ suất đã bị kẻ gian đột nhập vào xe lấy trộm 38 triệu kíp Lào và 13 triệu Việt Nam đồng.

Hiện Công an huyện Nam Đàn đang điều tra, truy bắt đối tượng.