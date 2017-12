Được gọi ra Hà Nội nhận thưởng, nữ sinh lớp 11 mất tích

Ngày 24-12, Công an xã Nghĩa Thịnh và Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cùng người thân đang nỗ lực xác minh, tìm kiếm em Vi Thị Lệ (17 tuổi, học lớp 11, Trường THPT Cờ Đỏ, huyện Nghĩa Đàn) - bị mất tích khi ra Hà Nội.



Em Vi Thị Lệ.

Thời gian qua, em Lệ có tham gia bán hàng quần áo, mỹ phẩm qua mạng xã hội, kiếm thêm thu nhập.

Theo đơn trình báo của chị Vo Thị Oanh (ở xóm 4, xã Nghĩa Thịnh): Lúc 9 giờ sáng 10- 12, em Lệ nhận được điện thoại của một người nói Lệ bán được hàng, ra công ty nhận thưởng. Chị Oanh có hỏi Lệ “con đi đâu?’, thì Lệ trả lời: Con ra bến xe Giáp Bát (Hà Nội) nhận thưởng.



Chị Oanh cùng gia đình tin con nên đã cho Lệ ra Hà Nội để nhận thưởng. Sáng 10-12, em Lệ lên xe khách của nhà xe Thanh Hồng, nhưng đến 14 giờ cùng ngày thì gia đình không liên lạc được với Lệ qua điện thoại. Sau đó, gia đình mất liên lạc hoàn toàn với em Lệ.



Đơn trình báo của gia đình.

Trước sự việc trên, chị Oanh đã làm đơn trình báo lên Công an xã Nghĩa Thịnh và cơ quan chức năng đề nghị tìm kiếm em Lệ.



Ông Phạm Văn Linh – Trưởng Công an xã Nghĩa Thịnh đã chuyển đơn lên Cơ quan công an huyện Nghĩa Đàn, nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin gì về em Lệ.