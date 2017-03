Dược sĩ rởm chuyên lừa đảo, bán nhà trên giấy

Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội vừa ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ đối với Quyền Thị Thu Trang (SN 1986, trú quán tại phường Nguyễn Thái Học, TP.Yên Bái) hiện tạm trú tại ngõ 85 Hạ Đình (quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Tổng số tiền Trang đã chiếm đoạt vào khoảng trên 6 tỉ đồng.

Trang từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản năm 2005, bị xử tại Yên Bái 24 tháng tù treo, mãn hạn tù, thị mò về Hà Nội và bắt đầu hành vi lừa đảo mới bằng cách khoác lên mình vỏ bọc của một dược sĩ có quan hệ rộng.

Để dễ bề lừa đảo, thị còn mua trả góp 2 chiếc ôtô loại sang cũng như dùng nhiều vật dụng đắt tiền nhằm làm loá mắt thiên hạ. Trang bật mí cho ông C. ở Hạ Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội) rằng mình có thể mua được nhà vườn và chung cư với giá mềm.

Ông C. tin tưởng đã giao cho Trang 4,7 tỉ đồng để nhờ vả, mua giúp 3 căn hộ chung cư và 4 lô đất thuộc các dự án xây dựng nằm trên địa bàn 2 xã Thanh Liệt và Tân Triều (huyện Thanh Trì, Hà Nội) với điều kiện sau 3 tháng sẽ được nhận nhà.

Đến hẹn, nhà chẳng được nhận, ông C. chỉ được Trang đưa cho phiếu thu và sơ đồ dự án; nghi ngờ ông C. đi kiểm tra thì phát hiện phiếu thu là giả. Ông C. bèn quyết liệt định tố Trang, thì được thị ngọt nhạt gán cho căn hộ thị đang ở tại chung cư Bắc Hà (phường Mộ Lao, quận Hà Đông) với giá 2,5 tỉ đồng. Giấy tờ thì Trang bảo đang để ở hiệu cầm đồ, sẽ lấy lại giao cho ông C. sau.

Nhà ông C. dọn về căn hộ tại chung cư Bắc Hà được một thời gian thì bị gia đình nhà bà M. ở Quảng Ninh lên…đòi nhà. Đến lúc này ông C. mới té ngửa ra rằng mình lại bị Trang lừa lần nữa khi căn hộ trên là thị đi thuê của bà M.

Ngoài vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng của ông C.,Trang đã gây ra một số vụ lừa đảo khác với thủ đoạn tương tự. Tháng 4/2009, ông Nguyễn Văn M. (ở phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân) đã góp vốn 2,3 tỷ đồng với Trang, để “mua” 5 căn hộ chung cư ở các khu dự án xây dựng thuộc 2 xã Thanh Liệt và Tân Triều. Trang hẹn ông M. sau 30 ngày sẽ có kết quả.

Đến hẹn, ông M. không thấy Trang đưa đi xem nhà đã căn vặn và được Trang đưa cho một phiếu thu tiền đặt cọc, cùng với bản sơ đồ thiết kế dự án. Đầu năm 2010, ông M. thấy có dấu hiệu bị Trang lừa đảo đã đi kiểm tra và phát hiện phiếu thu tiền là giả. Trước sự việc trên, Trang đã trả lại ông M. 1,2 tỷ đồng và khất lại 1,1 tỷ đồng đến nay vẫn chưa hoàn trả ông M.

Cũng trong thời gian gây ra vụ lừa đảo, chiếm đoạt tiền của ông M, Trang còn gây ra một vụ lừa đảo, chiếm đoạt tiền của anh Nguyễn Xuân T., ở chung cư Bắc Linh Đàm, quận Hoàng Mai, con trai bà Nguyễn Thị M., chủ căn hộ ở chung cư Bắc Hà, phường Mộ Lao, quận Hà Đông. Biết con trai bà chủ cho thuê nhà có nhu cầu mua căn hộ ở khu chung cư A2 Hạ Đình - Thanh Xuân, Trang đã lân la làm quen và hứa hẹn sẽ làm được thủ tục cho anh T. mua 1 căn hộ với giá “ưu đãi”.

Nghĩ rằng Trang quen biết rộng, anh T. tin tưởng đã đưa trước cho cô ta 365 triệu đồng đặt cọc để nhờ mua căn hộ tại chung cư A2 Hạ Đình. Đến hạn phải giao nhà, Trang đã khất anh T. và viết giấy bán chiếc xe ôtô của thị cho anh T. Thực chất, chiếc xe là Trang mua trả góp của ngân hàng, hiện đang nợ hơn 600 triệu đồng và cô ta đã mang đi cầm cố tại một hiệu cầm đồ ở phố Huế, quận Hai Bà Trưng lấy hơn 500 triệu đồng từ trước đó một tháng.

