Đuổi đánh người trên đường, bị đâm chết

Ngày 30-7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra tại địa bàn thị trấn Yên Thành.

Nạn nhân bị đâm tử vong là anh Thái Hữu Bảo (21 tuổi, trú xóm 3, xã Xuân Thành).



Khu vực xảy ra vụ án mạng. Ảnh: C.T.

Trước đó, khoảng 22 giờ đêm 29-7, anh Bảo cùng nhóm bạn đến ăn, uống tại quán nhậu đêm bên đường ở thị trấn Yên Thành. Khi ngồi ăn, uống, chúc tụng nhau, anh Bảo và nhóm bạn có mâu thuẫn với một người khác và dẫn đến xô xát nhau.



Trong đêm khua, anh Bảo chạy dọc đường để đuổi đánh, nhưng bị một thanh niên khác dùng dao đâm khiến anh gục tại tại ngã ban đường và tử vong ngay sau đó.

Ngay sau khi xảy ra vụ án mạng, Công an thị trấn Yên Thành và Công an huyện Yên Thành đã có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an Nghệ An khám nghiệm tử thi, vào cuộc điều tra.

Hiện Công an huyện Yên Thành đã xác định được nghi can đâm chết anh Bảo trên đường có tên là Nghĩa (25 tuổi, trú huyện Yên Thành).