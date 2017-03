Đuổi việc 17 công an, dân phòng sau vụ hiệp sĩ bị truy sát

Ngày 22/8, ông Nguyễn Ngọc Ẩn (Chủ tịch phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) cho biết đã ký 17 quyết định nghỉ việc các dân phòng và công an. Những người này được xác định phải chịu trách nhiệm vì để xảy ra việc hiệp sĩ Nguyễn Tăng Tiên (Đội phòng chống tội phạm phường) bị côn đồ truy sát.



Các công an viên nhận quyết định thôi việc. Ảnh: N.T

Người đứng đầu phường An Bình khẳng định, các quyết định trên là đúng luật. Ngoài ra, Công an thị xã Dĩ An cũng điều chuyển công tác trung tá Nguyễn Hồng Trường (Trưởng công an phường An Bình) sang công tác tại Đội Cảnh sát phòng chống ma tuý Công an thị xã Dĩ An.

“Việc sa thải cũng là bước để địa phương củng cố lại lực lượng này", ông Ẩn cho hay.

Cùng ngày, trao đổi với chúng tôi, thượng tá Phạm Xuân Trường (Chánh văn phòng công an tỉnh Bình Dương) cho hay, việc kỷ luật cán bộ dân phòng và công an phường là quyết định của UBND phường An Bình. Còn việc điều chuyển công tác Trưởng công an phường có thể là đề nghị từ phía Đảng uỷ, lãnh đạo phường An Bình với Công an thị xã Dĩ An.

5h ngày 27/6, anh Tiên bị Vũ Đức Tuấn (34 tuổi, Tuấn “Chó”) cùng 3 người khác lao đến vây chém. Tuấn "Chó" cho rằng anh Tiên đã cản trở đường làm ăn phi pháp của hắn.

Theo anh Tiên, trong thời gian cùng anh em truy bắt tội phạm, anh đã nhiều lần bị các "đại ca" hăm dọa nếu tiếp tục cản trở chúng. Ngày 24/6, khi anh Tiên và các đồng đội bắt một nghi can tiêu thụ xe gian thì Tuấn "Chó" ra mặt can thiệp. Ngày 25/6, anh Tiên và lực lượng phường An Bình tiếp tục đến khám xét, thu giữ nhiều vật chứng tại phòng trọ của "đàn em" Tuấn Chó. Ngay sau đó thì xảy ra việc anh Tiên bị truy sát.

Liên quan vụ truy sát hiệp sĩ Tiên, cơ quan điều tra đã khởi tố và bắt giữ 19 nghi can liên quan hoạt động của băng Tuấn "Chó".

Theo Nguyệt Triều - Kiều Trang (VNE)