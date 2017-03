Đường dây buôn ma túy thủ súng đạn từ miền Bắc vào TP.HCM

Ngày 25-8, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) - Công an TP.HCM vừa khởi tố bị can, tạm giam năm người gồm Nguyễn Văn Luật (31 tuổi, Hải Phòng), Nguyễn Thế Dũng (47 tuổi, Hà Nội), Kiều Thị Mai (41 tuổi, quận 7, TP.HCM), Trần Kim Huệ (22 tuổi, quận 10, TP.HCM) và Nguyễn Xuân Cảnh (tự Bố già, 66 tuổi, Củ Chi, TP.HCM) trong đường dây mua bán ma túy do Luật cầm đầu.



Luật, Dũng và Cảnh (từ trái qua) bị công an bắt giữ để điều tra. (Ảnh do công an cung cấp)

Theo điều tra, Dũng và Luật đều nghiện ma túy. Sau thời gian quen biết, cả hai móc nối thiết lập đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy đá từ phía Bắc vào TP.HCM tiêu thụ.

Để thực hiện, Luật đích thân sang Trung Quốc lấy hàng, mỗi lần 15-20 kg ma túy đá rồi mang vào TP.HCM.

Để có nơi ăn ở, giao dịch, Luật và Dũng thường thuê chung cư cao cấp để ở, cất giữ ma túy nhằm ngụy trang. Dũng lấy ma túy từ Luật rồi chuyển cho Mai và các đại lý ma túy nhỏ lẻ khác để phân phối. Mỗi phi vụ trót lọt, cả hai thu lợi nhiều tỉ đồng.



Một khối lượng lớn ma túy và súng đạn bị phát hiện, thu giữ. (Ảnh do công an cung cấp)

Để phục vụ việc buôn bán ma túy, Luật sang Campuchia để mua súng và luôn giấu trong người.



Lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ Dũng khi đến một chung cư ở phường 15, quận Tân Bình để lấy hàng nên ập đến bắt giữ. Khám xét căn hộ của Dũng tại một chung cư ở phường 19, quận Tân Bình, công an thu giữ nhiều ma túy đá cùng cân tiểu ly.

Cùng thời điểm, Luật cũng bị bắt giữ cùng khoảng 10 kg ma túy đá. Công an thu giữ một khẩu súng, gần 100 viên đạn và nhiều tiền mặt tại nơi ở của người này.

Mở rộng điều tra, công an phát hiện người phụ nữ tên Mai thường lấy hàng của Luật chuyển sang lấy của một người đàn ông tên Cảnh, còn gọi là “Bố già”. Qua truy xét, công an bắt Cảnh tại huyện Bình Chánh khi đang trên đường đi giao ma túy.

Hai người liên quan còn lại cũng bị bắt giữ ngay sau đó.