Đường dây chuyên làm giả kiểm định xe bị triệt phá

Ngày 14/6, từ nguồn tin của công an Gia Lai, công an TP HCM đã bắt giữ 3 nghi can Nguyễn Văn Hùng (47 tuổi, ngụ quận 8), Lê Văn Miên (51 tuổi, Bình Chánh) và Nguyễn Văn Nam (34 tuổi, Thủ Đức) để điều tra về hành vi "Làm giả hồ sơ con dấu của cơ quan tổ chức".



Hùng tại cơ quan công an. Ảnh: Quốc Thắng.

Khám xét nơi ở của Hùng, công an thu giữ một bộ máy vi tính, một máy ép nhựa, 25 con dấu các loại, nhiều bằng lái xe và đăng kí xe, hàng trăm giấy tờ kiểm định ôtô, giấy kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường...

Các nghi can khai nhận, đường dây này hoạt động từ cuối năm 2008 đến nay, chuyên nhận làm tem kiểm định giả cho các tài xế và chủ xe ở Gia Lai. Theo đó, khi nhận đơn đặt hàng của một người ở tỉnh Bình Dương, Nam báo cho Miên và sau đó được chuyển đến "cơ sở sản xuất" của Hùng. Mỗi người hưởng chênh lệch khoảng 500.000 đồng cho mỗi "sản phẩm".

Hùng dùng hệ thống máy tính, máy in hiện đại để in những giấy tờ, giả con dấu cơ quan tổ chức, đồng thời thu mua những giấy phép lái xe, đăng kí xe thật rồi đem về dán ảnh, cạo sửa tên, ép mới lại rồi bán cho người sử dụng. Những phôi bằng do Hùng tự chế tạo cũng rất giống thật, cùng với những con dấu giả rất tinh vi nên khó phân biệt bằng mắt thường.

Vụ việc do đội 4, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC 45) kết hợp cùng công an quận 8 khám phá. Hiện công an vẫn đang mở rộng điều tra truy bắt những người có liên quan đến đường dây này.

Theo Quốc Thắng (VNE)