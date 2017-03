Đường dây "gái gọi" lớn dưới hình thức tổ chức sự kiện

Chiều 2/10, Phòng 4 Cục Cảnh sát hình sự (C45) phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội triệt phá một đường dây hoạt động mại dâm quy mô lớn tại khách sạn Ruby, nằm trên đường Nguyễn Chánh, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy (Hà Nội).



Cầm đầu đường dây này là Phạm Thị An Nga (42 tuổi, HKTT tại Thủy Nguyên, Hải Phòng), nhân viên Công ty Vinamost, địa chỉ tại 243, CT2 phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy (Hà Nội). Thủ đoạn hoạt động của Nga rất tinh vi, đó là tổ chức cho các "gái gọi" hoạt động mại dâm dưới hình thức tổ chức các sự kiện gặp gỡ, giao lưu.



Giá cả mua "nhan sắc" của đường dây này khá cao, chỉ ngồi ăn uống không với các "người đẹp" khách đã phải trả từ 1,5 đến 2 triệu đồng. Nếu muốn đi "tàu nhanh" hay đi "tour" du lịch thì giá cao ngất ngưởng…



Hoạt động của đường dây "gái gọi" do Nga điều hành đã bị các trinh sát Phòng 4, Cục C45 theo sát từ khá lâu. Tuy nhiên, phương thức, thủ đoạn đối phó với cơ quan Công an của Nga rất tinh vi nên các trinh sát mất khá nhiều thời gian mới nắm bắt được quy luật hoạt động của chúng. Trong vụ án này khách liên lạc với Nga qua điện thoại di động. Nga thường "thử" họ bằng cách Nga và nhân viên đi ăn và uống cà phê cùng với khách…



Nếu thấy đủ độ tin cậy (qua một người khác mà Nga đã biết, phần lớn là các doanh nghiệp mà Nga thường điều gái bán dâm), đối tượng này mới đồng ý điều gái. Với những người lạ gọi đến, Nga đều chối từ và trả lời rằng chỉ có đi ăn và hát. Qua công tác nắm tình hình, các trinh sát phát hiện, sáng 2/10, Nga sẽ tổ chức cho một nhóm "gái gọi" đi đón một đoàn khách Việt kiều tại sân bay Nội Bài. 7h ngày 2/10, nhóm của Nga ra sân bay Nội Bài.













Tú bà Phạm Thị An Nga tại CQĐT.

Theo T. Hòa- X. Mai

Công an nhân dân

Cũng từng đấy thời gian, các trinh sát của Phòng 4 đã theo sát các đối tượng để tìm thời cơ bắt quả tang. Khoảng 12 giờ Nga ra khỏi nhà, đối tượng này sau đó cắt toàn bộ liên lạc nhưng toàn bộ hành trình của Nga lúc này đã bị các trinh sát bám theo. Cùng thời điểm này, một mũi trinh sát khác cũng nắm toàn bộ di biến động của số gái làng chơi từ sân bay Nội Bài về Hà Nội.Sau khi vào nội đô, các đối tượng đến khách sạn Ruby ở 58 Nguyễn Chánh, Trung Hòa (Cầu Giấy). Đúng 15h cùng ngày, các trinh sát Phòng 4 phối hợp với Công an TP Hà Nội ập vào khách sạn Ruby, bắt quả tang 2 đôi nam và nữ đang mua bán dâm. Gái bán dâm gồm Nguyễn Thị H. (23 tuổi, trú tại Hà Nội) và Trần Thị Bích Ng. (20 tuổi, ở Thanh Hóa).Theo lời khai ban đầu của Ng. thì khoảng 11h cùng ngày, Ng. nhận được điện thoại của Nga yêu cầu tiếp khách… Cùng thời điểm này, lực lượng trinh sát đã bắt giữ Nga tại một quán cà phê tại Hà Nội. Từ đây, một đường dây môi giới mại dâm trá hình dưới vỏ bọc tổ chức sự kiện đã được làm rõ.Tại cơ quan điều tra, Nga khai nhận: Nga từ Thủy Nguyên lên Hà Nội và ở tại nhà số 22 Hoàng Ngân, phường Quan Nhân, quận Thanh Xuân (Hà Nội). Năm 2012, Nga xin vào làm nhân viên điều hành tại Công ty Vinamost, địa chỉ tại 243, CT2 phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy (TP Hà Nội).Công ty này có chức năng kinh doanh dịch vụ các hoạt động tổ chức sự kiện, cho thuê nhân viên nữ như tổ chức lễ khởi công, khai trương nhà hàng, thuê thư ký, tiếp khách giao lưu ký hợp đồng, hát karaoke, uống cà phê tâm sự. Thời gian cho thuê thường theo giờ, theo ngày, đi nhiều hay đi ít là tùy theo yêu cầu của khách ký hợp đồng với công ty; địa bàn hoạt động của công ty này ở khắp cả nước.Do làm ở công ty, Nga đã tạo được các mối quan hệ với một số đại gia, thương gia làm ăn kinh tế và khách làng chơi… nên đã tách ra làm ăn riêng. Để che mắt thiên hạ, Nga vẫn lợi dụng danh nghĩa kinh doanh dịch vụ công ty để tổ chức hoạt động mại dâm dưới hình thức gái gọi.Nhân viên là những cô gái trẻ đẹp, thường từ 20 đến 30 tuổi, ham chơi đua đòi, lười lao động. Đường dây của Nga có hơn 20 cô gái, trong đó có cả những sinh viên đang học tại các trường đại học trên địa bàn Hà Nội. Khách mua dâm có thể thanh toán tiền qua gái bán dâm, sau đó Nga sẽ thuê xe ôm là Trần Văn Chiến (35 tuổi, ở Thanh Oai, Hà Nội) đến lấy tiền.Trong trường hợp khách mua dâm không ở địa bàn Hà Nội, phương thức thanh toán sẽ qua tài khoản của ngân hàng. Cụ thể là, nếu đi "tàu nhanh" Nga thu từ 3,5 đến 6 triệu đồng/ lần; qua đêm từ 8 đến 10 triệu đồng… Nga trả cho gái bán dâm từ 3 đến 6 triệu đồng, số còn lại chị ta hưởng. Trung bình mỗi ngày, Nga môi giới từ 4-5 gái bán dâm, chưa kể môi giới đi uống cà phê,… thu nhập bất chính từ 5 đến 6 triệu đồng/ ngày.Để thu hút khách mua dâm, Nga lập trang web để quảng cáo "hàng", chụp ảnh từng cô gái để khách tham khảo. Mà ảnh chụp "hàng" thì cái nào cũng long lanh, bởi các đối tượng đã sử dụng kỹ thuật photoshop. Tệ hơn, chúng còn sử dụng cả ảnh của một số người mẫu để quảng cáo "hàng". Thông thường, Nga yêu cầu khách chuyển tiền vào tài khoản trước. Thế nên, khi khách lỡ chọn vào "hàng ảo", các đối tượng cũng "gật". Vụ án hiện đang tiếp tục được điều tra, làm rõ