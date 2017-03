Đường dây sex tour chục triệu đồng/đêm

Ngày 17-12, Cục Cảnh sát hình sự (CSHS) (C45) - Bộ Công an cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thanh Hợi (26 tuổi, trú TP Vinh, Nghệ An) để điều tra về tội môi giới mại dâm.

Thanh được xác định là điều hành đường dây gái gọi gồm các sinh viên, các hotgirl, có ngoại hình đẹp và tổ chức cho họ bán dâm theo hình thức sex tour tại nhiều tỉnh, thành như Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa… với giá 5-10 triệu đồng/ngày…

Hợi từng có một tiền án về tội môi giới mại dâm. Sau khi ra tù, Hợi “ngựa quen đường cũ” nên đứng ra tổ chức và móc nối một đường dây gái gọi. Mặc dù đặt “đại bản doanh” tại Nghệ An nhưng Hợi thường tổ chức các chuyến sex tour ở tỉnh, thành khác chứ hiếm khi tổ chức cho các gái bán dâm tại Nghệ An để qua mắt công an.



Tú bà Nguyễn Thị Thanh Hợi. (Ảnh công an cung cấp)

Hợi tuyển chọn gái gọi rất khắt khe: Phải có khuôn mặt và thân hình đẹp, dáng cao ráo ở rất nhiều tỉnh, thành để tiện điều đào. Trong số các chị em này có cả sinh viên trên địa bàn TP Vinh.

Mỗi khi khách mua dâm có nhu cầu liên hệ, Hợi sẽ chuyển ảnh của các cô gái cho khách chọn lựa. Sau khi đồng ý với giá 5-10 triệu đồng/lượt qua đêm, khách sẽ phải chuyển trước một nửa số tiền thỏa thuận vào tài khoản. Sau đó Hợi trực tiếp đưa các gái bán dâm của mình đến địa điểm mà khách chọn, chờ thanh toán nốt tiền sau khi xong “việc”.

Mỗi lần tổ chức mua bán dâm thành, Hợi lấy 30% trên số tiền khách trả và tổ chức các sex tour với mật độ dày.

Sau khi lọt vào tầm ngắm của các trinh sát Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An, cơ quan này báo cáo và ngày 4-12, Cục CSHS lập chuyên án để phá đường dây mua bán dâm của tú bà này.

Sau khi nhận thông tin ngày 15-12 Hợi sẽ tổ chức sex tour cho một nhóm ba người đàn ông từ Nghệ An ra Hà Nội với giá 36 triệu đồng/hai ngày. Tú bà trực tiếp dẫn hai cô gái trẻ từ Nghệ An ra một khách sạn hạng sang ở quận Cầu Giấy, đồng thời điều thêm một hotgirl khác về địa điểm bán dâm. Khoảng 13 giờ cùng ngày, lực lượng công an Phòng 4 (Cục CSHS) phối hợp hình sự Nghệ An và Công an TP Hà Nội ập vào bắt quả tang ba cặp đang hành sự tại các phòng trong khách sạn. Trong đó có một cô gái bán dâm đang là sinh viên của một trường cao đẳng trên địa bàn TP Vinh.

Công an cũng bắt giữ Hợi để điều tra.