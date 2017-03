Đường dây tiêu thụ gần 300 mô tô trộm cướp

Theo điều tra, kết thúc mùa Euro 2016, Công an thị xã Dĩ An kiểm tra hành chính một tiệm cầm đồ trên địa bàn, phát hiện 22 xe tay ga không rõ nguồn gốc đang được cầm cố tại đây. Những xe này do hai bị can khác trộm cướp ở Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Tây Ninh, Đồng Tháp. Tại công an, Quốc khai nhận được Niên thuê đi tìm kiếm các xe máy trộm cướp mang về thay ổ khóa mới. Sau đó, Được và Quốc mang các xe máy này đến gán ở các tiệm cầm đồ.





Khám xét nơi ở của Niên và Được tại TP.HCM, công an thu giữ thêm 270 chiếc xe máy bị phá ổ khóa nghi là đồ gian...