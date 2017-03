Dượng giết cháu vứt thi thể vào khe núi

Đến khoảng 7g cùng ngày, thi thể cháu Duy được tìm thấy trong bao vứt tại khe trên đỉnh núi. Thi thể cháu Duy bị biến dạng do hung thủ sử dụng đá đập nát đầu, chân tay bị bẻ gãy.







Công an huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng bắt giữ hung thủ Lê Văn Phúc - Ảnh: Hải Phong

Hiện trường vụ án đầy vết máu trên viên đá, nền nhà và tường - Ảnh: Hải Phong

Theo THÂN HOÀNG - HẢI PHONG (TTO)



Công an nhanh chóng xác định được hung thủ là Lê Văn Phúc (32 tuổi) trú cùng thôn với nạn nhân. Lê Văn Phúc là em rể của anh Cù Văn Hà (và là dượng của cháu Cù Văn Duy).Tại hiện trường (căn nhà bỏ hoang của ông Phạm Văn Năng, trú cùng xã, gần nhà Lê Văn Phúc) vũng máu còn chưa khô, cục đá sắc lẹm bên cạnh cũng bê bết máu.Theo cơ quan điều tra, nguyên nhân gây án ban đầu được xác định là do Phúc có mâu thuẫn với vợ là chị Cù Thị Hạnh (cô ruột của cháu Duy), thường xuyên đánh đập khiến chị Hạnh phải bỏ nhà đi. Ngày 24-2, Phúc nhắn tin vào máy vợ với nội dung đe dọa: “Nếu không quay về, có việc gì xảy ra thì đừng ân hận”. Chiều cùng ngày, cháu Duy sang nhà Phúc chơi nhưng đến tối gia đình không thấy cháu về.Đến sáng 25-2, lực lượng chức năng phát hiện một số dấu vết khẳng định nhiều khả năng cháu Duy đã bị giết chết và chôn quanh khu vực núi Mõ Ba. Lực lượng công an được điều về, khoanh vùng, khám nghiệm hiện trường, tổ chức mọi người lên núi tìm kiếm thi thể cháu Duy.Đôi mắt đỏ hoe, mặt buồn rầu, chị Cù Thị Hạnh (31 tuổi, vợ Lê Văn Phúc) tâm sự rằng chị nghĩ Phúc sẽ kiếm chuyện, giết bố mẹ vợ như lời Phúc thường đe dọa nhưng không ngờ hắn lại ra tay tàn ác với đứa bé 9 tuổi.Tháng 2-2003, chị Hạnh lập gia đình với Lê Văn Phúc. Giữa năm 2003, Phúc bị TAND huyện Thủy Nguyên tuyên phạt 6 tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ. Từ khi Phúc ra tù, gần như không tháng nào chị Hạnh không bị Phúc đánh đập.Chị kể có lần Phúc vừa đánh vừa nói “đánh cho mày chết”. Toàn bộ quần áo chị Hạnh bị Phúc tẩm xăng dầu đốt sạch. Đầu tuần vừa qua, chị Hạnh bị Phúc đánh và đe dọa sẽ giết nên chị Hạnh không dám về nhà mà ở lại gần chỗ làm ở xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên.Từ những tình tiết liên quan, Công an huyện Thủy Nguyên đã tiến hành tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Phúc, củng cố chứng cứ để điều tra, khởi tố vụ án giết người.