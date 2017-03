Đường hầm bí mật bên trong nhà vệ sinh của ổ mua bán dâm

Điểm tổ chức mua bán dâm của Thanh, có đường hầm bí mật bên trong thông giữa hai phòng để trộm cắp tài sản của khách. Dù công an để ghi bảng cảnh báo ngay bên cạnh, nhưng khách vẫn vào mua dâm tấp nập và bị sập bẫy trộm cắp.



Đường đi bí mật trong phòng vệ sinh

Tuy nhiên Thanh chủ trương không tổ chức mại dâm thông thường, mà cấu kết với gái bán dâm, và đối tượng khác để trộm tài sản của khách. Để thực hiện ý đồ, Thanh thuê hai phòng sát cạnh nhau, phòng tổ chức bán dâm ở mặt tiền đường Tân Sơn và một phòng liền kề ở bên hẻm. Tại căn phòng này, các đối tượng thuê người đục tường làm thành cái ô có kích thước 80x80cm thông từ nhà tắm ra phòng phía sau, để làm lối đi bí mật nhằm trộm tài sản.

Điểm mua bán dâm của các đối tượng này không bảng hiệu, không bàn ghế, không có gái mời chào. Đặc biệt dù phía trước tụ điểm này, cơ quan chức năng địa phương thường xuyên tổ chức người đứng chốt, lập cả bảng cảnh báo “Điểm chốt chặn kiểm tra, xử lý tệ nạn mại dâm”, tuy nhiên khách mua dâm vẫn ra vào tấp nập.

Đinh Thị Thanh

Khi có khách vào mua vui, Thanh điều gái bán dâm là Huỳnh Thị Trung (còn gọi là Ngân, 25 tuổi, quê Bình Định) bán dâm cho khách với giá 200 ngàn đồng. Do đã bàn bạc với nhau từ trước, nên Trung gợi ý lấy đồ của khách treo lên tường phòng tắm. Trong lúc Trung và khách thực hiện hành vi mua bán dâm, thì đối tượng Đỗ Cao Lộc (41 tuổi, quê Quảng Bình) phục sẵn từ phòng bên cạnh, sẽ theo lối đi bí mật lẻn vào phòng tắm và trộm tài sản của khách để trong quần áo.

Rất nhiều nạn nhân đã bị sập bẫy của băng nhóm này, nhất là vào dịp Tết có nạn nhân bỏ hàng chục triệu đồng trong quần áo, khi mua dâm xong thì thấy mất tiền nhưng không dám đi trình báo. Có vài trường hợp khách có “máu mặt” cự cãi quyết liệt thì được băng nhóm của Thanh, Lộc xuống nước trả lại tiền. Ngoài ra, nghi vấn còn có nhóm bảo kê bặm trợn thường xuyên túc trực tại các điểm mua bán dâm trên đường Tân Sơn, hễ khách nào có ý định quỵt tiền, kêu cứu, hay gây gổ vì bị mất tiền, thì các đối tượng này sẽ tổ chức vây đánh… Ngoài địa điểm số 469 Tân Sơn, Thanh khai còn một điểm khác ở số 417 Tân Sơn với hoạt động tương tự, mà đối tượng khai là đã tổ chức hoạt động được nhiều tháng nay, gây mất an ninh trật tự khu vực và khiến người dân sống xung quanh bức xúc.

Đỗ Cao Lộc

Sa lưới

Trung tá Nguyễn Anh Tuấn – đội phó đội CSĐT tội phạm về TTXH công an quận Gò Vấp cho biết trước tình hình dư luận quần chúng nhân dân bức xúc phản ánh tệ nạn mại dâm tại khu vực đường Tân Sơn, ban chỉ huy công an quận đã chỉ đạo lập chuyên án, nhằm đánh sập các tổ chức này, đồng thời làm cho các đối tượng hoạt động bảo kê ăn theo cũng phải tan rã.

Khoảng 0 giờ 15 ngày 13-3, một thanh niên tấp vào tụ điểm của Thanh để mua dâm. Thấy “con mồi” đi một mình lúc nửa đêm, Thanh điều ngay Trung vào bán dâm cho khách. Sau khi trả 200 ngàn đồng tiền mua dâm, người thanh niên bỏ 3,8 triệu đồng còn lại trong túi quần rồi treo trên vách nhà tắm để cùng Trung “vui vẻ”. Như bao trường hợp khác, Lộc lẻn từ phòng bên cạnh theo lối đi bí mật vào lục túi quần của khách lấy được 3,8 triệu đồng và nhanh chóng quay về phòng kế bên cùng với Thanh đếm tiền. Trong khi đó, lực lượng trinh sát hình sự công an quận Gò Vấp qua theo dõi, mai phục từ trước đã đồng loạt ập đến bao vây, bắt quả tang Thanh, Lộc, Trung cùng tang vật tại hiện trường.

Huỳnh Thị Trung

Cũng trong ngày 13-3, công an quận Gò Vấp đã tiếp tục dẫn các đối tượng đi khám xét nơi ở và nơi thực hiện hành vi phạm tội. Khi khám xét xe của Lộc, công an còn thu giữ nhiều tang vật, trong đó có giấy thỏa thuận của một nạn nhân bị Lộc lấy hơn 21 triệu đồng vì người này làm căng nên phải trả lại tiền, đồng thời nhiều giấy gởi tiền hàng trăm triệu đồng của Lộc vào các ngân hàng nghi vấn từ tiền phạm tội mà có.

Hiện công an quận Gò Vấp đã đề xuất tạm giữ Đinh Thị Thanh về hành vi chứa mại dâm và trộm cắp tài sản, Đỗ Cao Lộc và Huỳnh Thị Trung về hành vi trộm cắp tài sản. Đồng thời cơ quan công an nhận định còn có rất nhiều nạn nhân của băng nhóm này vì nhiều lý do bị trộm tài sản nên không đến công an trình báo. Thông qua báo Pháp luật TP.HCM công an quận Gò Vấp kêu gọi ai là nạn nhân thì đến đội CSĐT tội phạm về TTXH công an quận hợp tác cung cấp thông tin để xử lý các đối tượng này theo đúng hành vi phạm tội.