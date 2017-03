Đường lao lý của đại gia có nhà nghìn bóng đèn

Ngày 9/7, thủ trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền 87,5 triệu đồng đối với 25 người vượt biên sang Australia bằng đường biển vào tối 24/6 tại khu vực Bãi Dâu, phường 5, Vũng Tàu. Báo Bà Rịa - Vũng Tàu đưa tin, trước đó, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 3 người cầm đầu đường dây đưa 25 người nói trên vượt biên sang Australia, gồm: Phạm Văn Tương, Nguyễn Văn Kính (cùng quê Nghệ An) và Nguyễn Ngọc Lợi (quê Cần Thơ) về hành vi tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép. Qua xác minh, toàn bộ 25 người nói trên đều trú tại hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Mỗi người đã phải nộp cho nhóm của Nguyễn Văn Kính, Phạm Văn Tương và Nguyễn Ngọc Lợi hàng chục ngàn đô la Mỹ để được đưa sang Ausralia trái phép bằng đường biển.