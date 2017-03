Đường lầy lội vì không ai quản!

Đường dài chưa đầy 1 km (ảnh), không tên, bị chủ đầu tư dự án đại lộ Đông Tây lẫn Sở Giao thông Vận tải (GTVT) cho rằng không thuộc trách nhiệm quản lý của mình. Vì không được kiểm tra, duy tu, sửa chữa thường xuyên nên đường này rơi vào cảnh mưa lầy, nắng bụi, thường bị ùn tắc.

Dặm vá sơ sài

Hàng chục hộ dân, doanh nghiệp ở xã Tân Kiên (huyện Bình Chánh, TP.HCM) mới đây lại có đơn kiến nghị gửi các cấp về tình trạng đường nằm sát công trình nút giao đại lộ Đông Tây-quốc lộ 1A ngày càng xuống cấp. Đường này bắt đầu từ ngã ba Trần Đại Nghĩa, chạy dọc theo một bên là khu dân cư với hàng trăm nhà dân, doanh nghiệp; một bên là công trình nút giao rồi nối vào quốc lộ 1A.

Từ nhiều năm qua, người dân, doanh nghiệp ở đây đã liên tục có đơn phản ánh tình trạng đầy ổ gà và các vũng nước khá to cả khi trời nắng lẫn khi trời mưa. Sau những lần gửi đơn, đường được dặm vá sơ sài, một thời gian ngắn sau lại tiếp tục hư hỏng, xuống cấp. Đường rộng chưa tới 8 m, lại không có cống thoát nước hai bên, nằm ngay trước mặt Trạm CSGT số 4. Thế nhưng một bên vệ đường lại là nơi đậu hoặc lên xuống hàng thường xuyên của xe tải khiến đường hay bị ùn tắc và xuống cấp nhanh chóng hơn. Theo ông Lê Hồng Việt, Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT TP.HCM, do đường này xuống cấp nặng, lượng xe lưu thông quá tải đã kéo theo ùn tắc, mất trật tự giao thông thường xuyên trên cả đường Trần Đại Nghĩa và vòng xoay An Lạc.

Chưa có biển cấm, làm sao phạt?

Theo thiếu tá Lại Văn Ba, Trưởng trạm CSGT số 4, đường chưa rõ do Ban quản lý dự án đại lộ Đông Tây hay Sở GTVT quản lý nên không biết đề nghị đơn vị nào đứng ra lắp biển báo cấm xe tải dừng, đậu tại đây. “Do không có biển báo cấm đậu nên CSGT không thể xử phạt các xe tải đậu tại đây được. Chúng tôi khẳng định không có việc CSGT trạm 4 “bảo kê” cho xe tải biến con đường thành bãi lên xuống hàng” - thiếu tá Ba nói.

Ông Đào Xuân Ngọc - Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đại lộ Động Tây cho biết con đường trên tạm phục vụ cho thi công nút giao, không phải là đường tránh hoặc đường qua khu dân cư nên ban quản lý dự án chỉ phân công nhà thầu duy tu, sửa chữa tạm. Theo ông Vương Hoàng Thanh, Trưởng phân ban Ban quản lý dự án đại lộ Đông Tây, sau nhiều lần nhà thầu sửa chữa đường xong, ban đã đề nghị Sở GTVT hoặc Khu quản lý giao thông đô thị số 4 đứng ra quản lý, thiết kế, nâng cấp thành đường đi cho xe tải các loại, phục vụ dân cư, doanh nghiệp ven đường. Việc cắm các loại biển báo, theo ông Thanh, cũng thuộc thẩm quyền của Sở GTVT và Khu quản lý giao thông đô thị số 4.

Thế nhưng ông Nguyễn Xuân Bảng, Giám đốc Khu quản lý giao thông đô thị số 4 cho rằng về nguyên tắc dù đây là đường tạm phục vụ thi công nút giao thì Ban quản lý dự án đại lộ Đông Tây vẫn phải chịu trách nhiệm quản lý, kiểm tra, duy tu, sửa chữa thường xuyên để đảm bảo cho tất cả các loại phương tiện qua lại. Việc cắm biển báo để bảo vệ đường và cho xe lưu thông bình thường cũng phải trên cơ sở đề xuất của ban quản lý dự án thì khu và Sở GTVT mới có thể khảo sát, thực hiện.

Rất may là mới đây UBND TP.HCM đã có văn bản chỉ đạo Sở GTVT kiểm tra, giải quyết lập lại trật tự giao thông trong khu vực và tái lập mặt đường con đường trên.