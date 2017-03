Đường phố bất an

Vụ cướp chém người truy đuổi tại quận Tân Bình-TPHCM Khởi tố bị can 4 đối tượng Ngày 13-4, nguồn tin từ Công an TPHCM cho biết, cơ quan này đã khởi tố và đề nghị VKSND phê chuẩn đối với 4 đối tượng trong băng nhóm cướp, chém người truy đuổi gây kinh hoàng trong dư luận thời gian qua. Theo đó, Lê Đình Tuấn (SN 1988, ngụ tại TPHCM), Trần Quang Vương (SN 1985, ngụ tại quận Bình Thạnh-TPHCM) bị đề nghị phê chuẩn về hành vi cướp tài sản và giết người. Đặng Quốc Đạt và Nguyễn Ngọc Huy (SN 1983, ngụ tại quận Tân Phú) với tội danh giết người. Cũng trong vụ án này, Công an TPHCM đang điều tra làm rõ hành vi đâm thuê chém mướn, cướp giật, tổ chức mại dâm và không tố giác tội phạm của nhiều đối tượng khác trong băng do Đặng Quốc Đạt cầm đầu. Trước đó, ngày 12-4, cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp Lê Đức Nam (SN 1989), thường trú thôn 2, Sa Bình, Sa Thầy, Kontum; tạm trú đường Bình Giã, P.13, Q. Tân Bình- TPHCM và Nguyễn Đình Phương (SN 1988), thường trú tại Bình Giã, P. 13, Q. Tân Bình- TPHCM về hành vi “không tố giác tội phạm”. Theo đó, cả Phương và Nam cùng có mặt trong nhóm của Đạt khi nhậu tại quán Đài Bắc (Trường Chinh, Q. Tân Bình) và Phương còn hưởng ứng việc trả thù bằng cách đưa xe cho đồng bọn đi gây án. Phương và Nam cũng không trình báo cơ quan công an khi biết nhóm của Đạt chém trọng thương những người dân ở hẻm 622 Cộng Hòa.