Đứt cáp cẩu sắt, một công nhân bị thương nặng

Hồi 7 giờ 10 ngày 8-5, một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng đã xảy ra tại công trường xây dựng văn phòng làm việc và căn hộ cao cấp Sông Đà Tower (số 14B Kỳ Đồng, phường 9, quận 3, TP.HCM). Nguyên nhân do dây cáp cần cẩu dùng để đưa sắt lên các tầng cao bất ngờ bị đứt, rơi xuống bên dưới và đè lên người anh Lăng Đình Thu, công nhân Chi nhánh Phát triển xây dựng dân dụng (Công ty cổ phần Sông Đà 207).

Theo báo cáo ban đầu của chủ đầu tư, lúc xảy ra tai nạn, cần cẩu chỉ mới kéo sắt lên được đến tầng một. Song nhiều người dân khu vực xung quanh cho biết vào thời điểm đó, họ nghe một tiếng ầm rất lớn từ công trình, chứng tỏ sắt đã được cần cẩu đưa lên các tầng cao hơn.

Khi tai nạn xảy ra, bảo vệ công trình đã ngăn không cho Thanh tra xây dựng quận 3 và UBND phường 9 vào công trình làm việc. Sáng cùng ngày, Thanh tra Sở LĐ-TB&XH TP đã xuống hiện trường lập biên bản để xác định nguyên nhân vụ tai nạn. Công nhân Lăng Đình Thu đã được đưa vào Bệnh viện 115 cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, chấn thương sọ não phức tạp.

Được biết, chủ đầu tư công trình là Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Sông Đà, đơn vị thi công là Công ty cổ phần Sông Đà 207.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Huỳnh Tấn Dũng, Chánh thanh tra Sở LĐ-TB&XH TP, cho biết công trình này trước đây chưa được thanh tra. “Vừa rồi xảy ra một loạt sự cố máy trục trặc, chứng tỏ những đơn vị xây dựng cũng còn nhiều vấn đề. Chúng tôi đang chuẩn bị để triển khai đợt thanh tra chuyên đề về an toàn xây dựng. Riêng đối với công trình xây dựng văn phòng làm việc và căn hộ cao cấp Sông Đà Tower, Thanh tra Sở sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra ngay sự cố thiết bị nâng. Hiện chúng tôi đã làm báo cáo nhanh cho ban giám đốc về trường hợp này, dự kiến tuần sau sẽ tiến hành điều tra” - ông Dũng cho biết.

Theo ông Dũng, luật định quy định nguyên tắc vận hành cần cẩu phải có người cảnh giới để không cho người ở trong vùng nguy hiểm. Trong xây dựng luôn có những rủi ro không nói trước được. Ví dụ buộc móc tải trọng không đúng cũng có thể làm rơi hoặc buộc móc tải trọng đúng nhưng quá trình cẩu có những thao tác không đúng kỹ thuật làm rơi tải... Do vậy, luật quy định phải có những vùng cách ly để khi có sự cố thì không gây thiệt hại đến tính mạng con người. “Nếu sự cố đứt cáp do vấn đề quản lý kỹ thuật thì người chủ sử dụng thiết bị nâng phải có trách nhiệm. Nếu sự cố đứt cáp do cẩu thả nào đó trong hành vi buộc móc tải trọng thì người vận hành phải có trách nhiệm. Phải điều tra xem nguyên nhân từ đâu thì mới truy cứu trách nhiệm được” - ông Dũng nói.

Được biết, đây là vụ tai nạn thứ ba liên quan đến cần cẩu xảy ra tại TP.HCM trong một tuần qua. Trước đó, chiều 2-5, trên công trường thi công cầu Thủ Thiêm, một cần cẩu bị đứt cáp vắt ngang qua cầu Thủ Thiêm. Chiều 7-5, một cần cẩu thuộc công trường xây dựng mở rộng Bệnh viện Răng Hàm Mặt trung ương TP.HCM đang dịch chuyển hai bồn sắt khá lớn bất ngờ bị đứt cáp, gãy đổ, đè bẹp một xe cứu thương trong khuôn viên bệnh viện. Rất may trong hai vụ tai nạn trên không có thương vong.

Từ đầu năm đến nay, TP.HCM đã xảy ra 35 vụ tai nạn lao động làm chết 35 người. Đáng lưu ý, có 21 vụ xảy ra ở lĩnh vực xây dựng (chiếm tỷ lệ hơn 60%).

z Cũng trong ngày hôm qua, lúc 14 giờ, giàn giáo công trình đang thi công ở tầng bốn của căn nhà số 145A khu phố 3, đường Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, quận 12, TP.HCM bất ngờ sập xuống kéo theo bốn công nhân. Cả bốn người đều trong tình trạng nguy kịch, được các công nhân nhanh chóng đưa vào Bệnh viện 175 cấp cứu.

Theo biên bản của công an phường, đây là công trình nhà ở do ông Lê Hữu Chiến làm chủ đầu tư với thiết kế một hầm, một trệt, bốn lầu và mái che cầu thang. Đơn vị thi công là Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng Kiến Nam Á.