Đứt cáp công trình, 2 người bị thương

Vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng 28.1, công nhân công trình mở rộng Bệnh viện đa khoa Gia Đình thực hiện kéo cáp thi công trên tầng 3.



Bất ngờ, dây cáp đứt, văng từ tầng 3 công trình sang tận bên kia vỉa hè đường Nguyễn Hữu Thọ, đoạn trước Bệnh viện Quân y C17.



Lúc này, chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh (42 tuổi, trú P.Hòa Thuận Tây) và chị Vũ Thị Bích (63 tuổi, trú P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu) đang đi bộ trên vỉa hè trước Bệnh viện Quân y C17 thì bị dây cáp quất trúng người.







Hậu quả, cả hai người phụ nữ này bị dây cáp gây thương tích ở tay, chân, được công nhân thi công công trình đưa vào Bệnh viện đa khoa Gia Đình cấp cứu.Công an P.Hòa Thuận Tây đang tiếp tục làm rõ vụ việc.* Trước đó, tháng 10.2012, Thanh tra Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng đã xử phạt nhà thầu công trình Bệnh viện đa khoa Gia Đình là Công ty TNHH Xây dựng Hiển Quỳnh Long (trụ sở tại 223/15B Hải Phòng, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) 25 triệu đồng do không đảm bảo điều kiện khởi công, không lập hồ sơ biện pháp thi công, biện pháp an toàn, làm sập tường phòng trọ 398 Nguyễn Tri Phương giáp với công trình.