Đứt dây cáp, một công nhân tử vong

Ngày 24/5, UBND phường Tân Khánh, TP Tân An (Long An) cho biết, anh Lê Văn Phục (Châu Thành, Tiền Giang) đã chết do rơi từ độ cao trên 10 mét xuống mặt đất.

Lê Văn Phục là công nhân Công ty TNHH Cơ khí chính xác Minh Hua (100%) vốn nước ngoài, hôm 23/5, anh được công ty phân công sửa chữa cần cẩu của xe cẩu. Trong lúc thao tác trên cao, sợi dây cáp cần cẩu bị đứt, anh Phục không thắt dây an toàn nên rơi tự do từ trên cao xuống đất bất tỉnh. Mặc dù được công ty đưa đi cấp cứu, nhưng anh Phục đã tử vong do bị đa chấn thương, trong đó có chấn thương não và nội tạng. Hiện các cơ quan chức năng đang xúc tiến việc xử phạt Công ty Minh Hua do không bảo đảm an toàn lao động. Theo Nhã Phong (CAND)