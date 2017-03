Đứt lìa đầu vì tông vào xe rác

Khoảng 2 giờ 30 phút ngày 15-8, trên Tỉnh lộ 44A (thuộc thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), anh Đoàn Thành Long điều khiển xe máy chở anh Nguyễn Tuấn Anh Quân (cùng SN 1991, ngụ TP Bà Rịa) lưu thông hướng huyện Long Điền đi TP Bà Rịa.



Khi đến địa điểm trên, do đêm tối hạn chế tầm quan sát nên anh Long đã tông vào ô tô đang đi thu gom rác do anh Nguyễn Thái Tuấn (SN 1978, ngụ huyện Long Điền) điều khiển cùng chiều.



Do va chạm mạnh với cửa cuốn ép rác nên đầu của anh Long bị đứt lìa, anh Quân cũng tử vong vì chấn thương sọ não. Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân vụ tại nạn.



Theo Gia Khánh (NLĐO)