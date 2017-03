Em chém chết anh rể trong đêm

Vụ việc xảy ra vào khoảng 0h5' ngày 3/3. Hai đối tượng là Nguyễn Xuân Biên (50 tuổi, trú tại đội 14 thôn Sơn Thắng, xã Nguyên Bình) và Hoàng Văn Quý (SN 1968, trú thôn Tào Trung, xã Nguyên Bình, huyện Tĩnh Gia) đã xông vào nhà ông Lê Thế Trụy (trú đội 16, thôn Phú Quang, xã Nguyên Bình) dùng gậy và dao chém tới tấp vào người ông Trụy.

Đối tượng Nguyễn Xuân Biên (em rể của ông Trụy) do có mâu thuẫn, xích mích trong việc giải quyết đất đai với ông Trụy từ trước, Biên đã rủ thêm đối tượng Quý xông vào nhà ông Trụy để truy sát. Đang đêm, nghe có tiếng động, ông Trụy ra mở cửa thì bị hai đối tương trên chém tới tấp vào người gây tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án xong, hai đối tượng đã bỏ trốn, bà Nguyễn Thị Thứ, mẹ ông Trụy thấy vậy hô hoán làng xóm đến cứu giúp. Nhận được tin báo, lực lượng công an xã Nguyên Bình đã nhanh chóng truy bắt hai đối tượng trên. Khi hai đối tượng chạy đến đoạn đường 2B thì đã bị công an viên xã Nguyên Bình bắt giữ.

Ông Tô Anh Ngơi, Trưởng Công an xã Nguyên Bình cho biết: “Công an xã đã bắt giữ hai đối tượng giết người trên ngay trong đêm. Công an xã Nguyên Bình đã bàn giao hai đối tượng cho Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra làm rõ sự việc.

Theo Thái Bá (Dân trí)