Em đánh người, anh đánh công an

Ngày 9-12, cơ quan điều tra Công an huyện Cần Giuộc (Long An) quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi chống người thi hành công vụ đối với Nguyễn Văn Minh, ngụ xã Mỹ Lộc.

Trước đó, trưa 7-12, Công an xã Mỹ Lộc nhận tin báo có đánh nhau tại ấp Thanh Ba, liền triển khai lực lượng can thiệp.

Đến nơi, lực lượng Công an xã Mỹ Lộc chế ngụ và tiến hành lập biên bản về hành vi gây rối trật tự công cộng đối với Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Văn Phước và Phạm Chí Nghĩa. Lúc này Minh xuất hiện cản trở người thi hành công vụ. Không dừng lại ở đó, Minh còn đánh bị thương anh Đặng Chí Anh, công an viên để giải thoát cho hai em là Nguyễn Văn Thanh và Nguyễn Văn Phước.

Theo THN (NLĐO)