Em gái mâu thuẫn tình ái, anh trai đâm chết 2 người

Vào hồi 22h ngày 26/7 tại gia đình ông Vũ Văn Thiện, 49 tuổi, ở khu Phương Vĩ, phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh xảy ra vụ giết người khiến 2 nạn nhân tử vong.Do mâu thuẫn chuyện tình cảm giữa Nguyễn Thị Thanh Thủy (30 tuổi, ở khu Cô Mễ, phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh) với anh Vũ Văn Điệp, là con trai ông Thiện nên Thủy gọi điện cho Điệp nhiều lần để nói chuyện nhưng anh Điệp không nghe máy.Sau đó, Thủy tiếp tục gọi điện cho ông Thiện để gặp Điệp nhưng ông Thiện không cho gặp.Chính vì vậy, Thủy bảo anh trai là Nguyễn Mạnh Tùng, 36 tuổi, đi xe máy BKS 29S-74022 đèo Thủy cùng một người bạn đến nhà Điệp.



Tại phòng khách nhà ông Thiện, Thủy lao vào chửi và đánh anh Điệp. Thấy thế, ông Thiện can ngăn.



Lúc này, Tùng mở cốp xe máy lấy ra 1 con dao gấp đi vào.Khi thấy Tùng cầm dao, ông Thiện chạy lên tầng 2 gọi điện cho anh trai mình là ông Vũ Văn Biền, 54 tuổi, ở cùng khu Phương Vĩ nói rằng có người đến nhà đánh Điệp.

Sau đó, ông Thiện đi xuống và cầm đoạn gậy gỗ đe dọa, không cho Thủy gây gổ nữa. Không ngờ, ông Thiện bị Tùng dùng dao đâm 1 nhát vào ngực.



Đúng lúc này, ông Biền tới nơi nhìn thấy thế nên xông vào can ngăn thì bị Tùng đâm 3 nhát. Hậu quả, ông Biền và ông Thiện tử vong ngay sau đó. Gây án xong, Tùng bỏ trốn. Đến 10h30, ngày 27/7, Công an TP Bắc Ninh phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Bắc Ninh vận động Tùng đến trụ sở Công an TP Bắc Ninh đầu thú và nộp hung khí gây án.





Theo CAND, VTC



Tại cơ quan điều tra, Tùng khai nhận hành vi phạm tội.