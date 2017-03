Em rể chém chết chị vợ bằng bảy nhát búa

Ngày 21-10, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đang xác minh làm rõ vụ giết người xảy ra tại ấp 2, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa (Long An).



Hiện trường vụ án mạng

Thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ chiều ngày 20-10, bà Cao Thị T., 59 tuổi ở nhà một mình và đang rửa rau sau nhà thì bị em rể là Trần Văn Sơn nhà ở liền kề nhậu say buông lời chửi mắng. Giận em rể nhiều lần nhậu say chửi mắng mình vô cớ nhiều lần trước đó, bà T. có nói sẽ nhờ con kiện ông.

Sau đó, Sơn vào nhà lấy búa chẻ củi bổ nhiều nhát vào người bà T. rồi bỏ đi. Sơn thấy bà còn động đậy, gã ma men này đã quay lại chém tiếp nhiều nhát vào lưng, đầu cho đến khi bà T. bất động. Hiện trường ban đầu cho thấy, bà T. đã bị Sơn chém khoảng bảy nhát búa trước khi tử vong.

Sau khi gây án, Sơn trở về nhà mình và dùng rựa cắt cổ tự sát nhưng không chết và được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Long An. Riêng bà T. dù được hàng xóm đưa đi cấp cứu nhưng đã chết trên đường đến bệnh viện.