Ép con uống rượu đến chết: Giết người?

Khoảng 20 giờ ngày 22-7, cháu Nguyễn Văn Hường (bảy tuổi, thôn 4B, xã Cẩm Thăng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã chết khi đang trên đường đến trạm y tế xã cấp cứu. Cháu bị chết bất thường nên công an xã, huyện đã vào cuộc tìm hiểu nguyên nhân.

Ép con thơ uống rượu

Theo phó công an xã Cẩm Thăng, sáng đó Nguyễn Văn Tiến - cha cháu Hường đi mua sáu ngàn đồng rượu. Trong bữa cơm chiều, Tiến ép cháu Hường “đối ẩm”. “Hầu rượu” cha khoảng chục chén, cháu Hường mệt nên được anh (12 tuổi, cùng ngồi ăn cơm nhưng không bị ép uống rượu) đưa vào giường xoa bóp. Một lát sau, cháu Hường sùi bọt mép, bất tỉnh. Mọi người vội đưa ra trạm xá xã cấp cứu nhưng không còn kịp nữa.

Theo người thân của gia đình Tiến, thường ngày Tiến hay uống rượu, đánh vợ đập con và còn lăng nhăng với phụ nữ khác. Do Tiến ham mê tửu sắc, không quan tâm đến gia đình nên trước khi mất, cha ruột của Tiến đã lập di chúc để lại toàn bộ tài sản cho con dâu chứ không giao cho Tiến. Ngày 14-7, vợ con Tiến không chịu nổi cảnh hành hạ của Tiến nên đã về bên ngoại ở xã Cẩm Quan tá túc. Tiến lên tìm và đánh gãy xương đòn vai của cháu Hường...

Chiều 24-7, Công an huyện Cẩm Xuyên đã phối hợp với công an tỉnh mổ tử thi, lấy mẫu nội tạng của cháu bé tội nghiệp gửi ra Viện Khoa học hình sự Bộ Công an để giám định nguyên nhân chết. Theo thượng tá Phan Thái Giáp, Trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên, công an huyện đã lấy lời khai của Tiến (mấy ngày qua Tiến luôn ủ rũ ở nhà, không nói chuyện với ai - NV). Sau khi có kết quả giám định, cộng với những tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra sẽ có hướng xử lý đối với Tiến.

Vô ý làm chết người?

Điều dư luận quan tâm trong vụ này là nếu kết quả giám định cho thấy cháu Hường chết do ngộ độc rượu thì hành vi ép con trẻ uống rượu của Tiến có phạm tội hay không, nếu có thì phạm tội gì?

Theo luật sư Trịnh Thanh (Văn phòng luật sư Người nghèo) và một thẩm phán TAND TP.HCM, nếu cái chết của cháu Hường là do ngộ độc rượu thì đây là vụ án hình sự. Bởi lẽ luật pháp cấm trẻ em dưới 16 tuổi uống rượu bia. Tiến là người đã trưởng thành nên phải biết chuyện này. Anh ta đã cho con trai uống rượu là vi phạm pháp luật, dẫn đến hậu quả cháu bé chết thì phải chịu trách nhiệm hình sự. Ở đây, Tiến có dấu hiệu phạm tội vô ý làm chết người vì có khả năng Tiến nhận thức kém, nghĩ rằng cháu bé uống rượu sẽ không sao nhưng hậu quả chết người đã xảy ra.

Phân tích như vậy nhưng luật sư Trịnh Thanh cũng cho rằng về tình, cơ quan pháp luật nên miễn trách nhiệm hình sự cho Tiến vì giữa cháu Hường với Tiến là cha con, Tiến cũng đang tỏ ra rất hối hận trước cái chết của con trai mình.

Hay giết người?

Một kiểm sát viên cao cấp nhận xét: Cơ quan chức năng phải tìm cho ra ý thức của Tiến khi ép con uống rượu.

Nếu Tiến không có ý định hại cháu bé thì vị kiểm sát viên này đồng tình với các ý kiến trên là Tiến phạm tội vô ý làm chết người. Còn nếu cơ quan chức năng chứng minh được ý thức chủ quan của Tiến là muốn tước đoạt sinh mạng của con qua việc chuốc rượu, Tiến sẽ phạm tội giết người. Khi đó, việc dùng rượu “hạ độc” phải được xem là thủ đoạn nguy hiểm của tội này.

Tuy nhiên, thẩm phán Phạm Công Hùng (Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM) lại cho rằng trong vụ này, ông chẳng thấy có dấu hiệu hình sự gì cả! Theo ông, vùng nông thôn thường có thói quen phổ biến là cha lôi con vào các cuộc rượu. Vui, cha con nâng chén; buồn, cha con cạn ly. Về mặt pháp lý, ông Hùng cho rằng Tiến không thể thấy trước hậu quả hoặc nghĩ rằng sẽ có hậu quả chết người trong việc uống rượu này nên không thể buộc Tiến vào tội cố ý làm chết người được.

Trẻ em không được uống rượu Theo một bác sĩ công tác tại Bệnh viện Hoàn Mỹ (TP.HCM), trẻ dưới 16 tuổi không được uống rượu vì tác hại rất lớn đến sức khỏe, hệ thần kinh nhưng do hiện chưa có nghiên cứu cụ thể nên chưa thể kết luận cơ thể trẻ dung nạp bao nhiêu rượu thì sẽ gây ngộ độc dẫn đến chết. Liều ngộ độc rượu dẫn đến chết ở trẻ tùy thuộc nhiều yếu tố như thể trạng, sức đề kháng của trẻ, độc chất trong rượu, nồng độ cồn... Tuy nhiên, việc cho trẻ uống một lúc đến 10 chén rượu như trên, nếu trẻ may mắn thoát chết cũng ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của hệ thần kinh, gan, thận và nhiều khả năng sẽ để lại di chứng.