Ép người tình vu khống cán bộ huyện cưỡng dâm

Khoảng một tháng sau, anh V. bất ngờ bị cơ quan gọi lên giải trình vì đã có người tố cáo mình cưỡng dâm một phụ nữ. Càng bất ngờ hơn khi anh biết người tố cáo mình là chị L. Theo nội dung đơn, anh V. đã cưỡng ép chị L. quan hệ tình dục trong buổi chiều mưa khi anh đưa chị L. về nhà.

Vụ việc làm xôn xao cả vùng quê sơn cước Bắc Trà My, cái hung tin “yêu râu xanh đội lốt cán bộ” chẳng mấy chốc loan khắp hang cùng ngõ hẻm. Anh V. và gia đình tủi nhục ê chề với đồng nghiệp, bạn bè.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ sắc bén, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Trà My đã vào cuộc làm rõ vụ việc trên là hoàn toàn vu khống anh V.

Nguyên nhân vụ việc được cơ quan Công an xác định, việc anh V. chở chị L. về trong buổi chiều ngày 28/8 đó đã bị ông N.N.A, trú tại thôn 6, xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My biết được. Không có hôn thú nhưng ông A. và chị L. đã có với nhau một đứa con gái 4 tuổi. Khi nhìn thấy anh L. chở người tình của mình, ông A. đã nảy sinh nghi ngờ chị L. có quan hệ tình cảm với anh L, nên nảy sinh ghen tuông báo thù.

Làm việc với cơ quan Công an, chị N.T.T. L thừa nhận, chính ông A. đọc từng câu, từng chữ cho chị L viết đơn tố cáo và tự tay ông A. photo ra nhiều bản rồi gửi Huyện ủy, Tỉnh ủy, Công an huyện và Công an tỉnh.

Hiện nay cơ quan điều tra củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật đối với ông A. và chị L.

Theo L.V.N.Y (Bee)