Ép nữ tiếp viên uống rượu rồi hiếp dâm

Tối 7-4, Hiếu và Bình đến quán cà phê Giáng Ngọc hẹn với TTNP (17 tuổi, nhân viên của quán) đi chơi. Sau đó, cả ba mua rượu mồi đến cánh đồng thuộc thôn Uất Lũy (xã Điện Minh) tổ chức nhậu. P. bị Hiếu và Bình ép uống bốn ly thì nhức đầu, không uống nữa. Thấy nạn nhân say rượu, Hiếu đè P. xuống và ra dấu cho Bình thực hiện hành vi hiếp dâm. Cả hai đã thay nhau cưỡng hiếp mặc cho nạn nhân van xin.





Nghi can Lương Văn Bình đang bị dẫn giải về cơ quan công an. Ảnh: KT

Sau khi thỏa mãn cơn dục vọng, Hiếu và Bình chở P. trở lại quán cà phê rồi về nhà.

Đến trưa 8-4, P. đến cơ quan công an trình báo sự việc và cơ quan công an bắt giữ hai nghi can trên.

KIM THÁI