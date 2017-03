Exciter tông đuôi xe quét đường, 2 người tử vong

Thông tin ban đầu, 0 giờ 10 phút sáng 8-11, xe máy hiệu Exciter không biển số có anh Lê Vũ Nam (18 tuổi, quê Kiên Giang) và Thái Hoàng Anh (20 tuổi, quê An Giang) ngồi trên lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng từ ngã tư An Sương về An Lạc (TP.HCM).



Chiếc xe Exciter biến dạng hoàn toàn sau cú tông cực mạnh.

Khi qua cầu vượt tỉnh lộ 10 người điều khiển không làm chủ tay lái nên tông thẳng vào đuôi xe quét đường hút bụi lưu thông cùng chiều đang quét dọn, hút bụi ở làn ô tô sát dải phân cách cứng giữa hai chiều đường.

Cú va chạm cực mạnh đã khiến chiếc xe Exciter dính chặt vào đuôi xe hút bụi, biến dạng hoàn toàn. Hai nạn nhân đập mạnh vào đuôi xe tử vong ngay tại chỗ.



Lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Lực lượng chức năng sở tại nhanh chóng có mặt tiến hành có mặt, phong tỏa một làn đường để phục vụ công tác khám nghiệm điều tra nguyên nhân.