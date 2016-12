Facebooker đưa tin bạn bị cướp cầu cứu sự giúp đỡ

Khuya ngày 26-12, chủ trang mạng xã hội tên Thanh Hà Phượng đăng tải thông tin bạn đồng hành cùng đi xe khách bị cướp giật túi xách ở gần bến xe Miền Tây. Phượng cho rằng cô gái bị cướp túi xách cùng chiếc điện thoại iPhone 6 của mình mà người này đang mượn.



Cô gái đăng tải thông tin trên mạng xã hội và cầu cứu sự giúp đỡ. Ảnh chụp màn hình

Sau đó, cô viết tiếp: “Bác sĩ nói với em để chữa trị để lành, chi phí tốn khá nhiều (em không mang nhiều tiền mặt vào hiện tại em không còn nhiều để giúp đỡ chị ấy) em đã thuê phòng để đồ để tiện chăm sóc chị ấy. Hiện giờ em rất hoang mang vì chị ấy chưa tỉnh. Chị ấy hiện nằm diện cấp cứu đặc biệt. Người thân và số điện thoại em cũng không có từ chị đó. Em đăng lên mong mọi người giúp đỡ em với, em vào đây chưa biết ai quen ai. bữa bị vậy em cũng chẳng biết làm cách nào để giúp chị ấy nữa. Hiện tại số bên máy ip6 plus (Iphone 6 Plus) của em tắt máy rồi ạ…”



Tuy nhiên, nhiều người tỏ thái độ nghi ngờ về vụ việc này. Số ít tỏ thái độ thương cảm và mong muốn liên hệ để xin trợ giúp.



Qua tiếp xúc cô gái cho biết vụ việc xảy ra ở gần Bến xe Miền Tây

Thanh Hà Phượng sau đó đăng tải thông tin kèm lời cáo lỗi và cho biết vừa nhận được thông tin từ Bác sĩ tên Trung ở Bệnh viện Bình Tân, danh tính, quê quán của người bị cướp giật cũng được làm rõ. Cụ thể, Thanh Hà Phượng viết: “Tên : Nguyễn Kim Cúc - SN : 15/7/1989 - TT : Đường TLx, Mỹ Hạnh Nam, Đức Hòa, Tỉnh Long An Do mẫu thuẫn với gia đình lên chị Cúc đã bỏ lên Sài Gòn tìm việc làm vào ngày 21/6/2015...”.



Qua tiếp xúc với cô gái đăng tải thông tin nói trên, cô cho biết đã trình báo sự việc với công an quận Bình Tân. Tuy nhiên, trong sáng và chiều 27-12, chúng tôi tiến hành liên hệ với Công an phường An Lạc (nơi xảy ra sự việc) và Công an quận Bình Tân nhưng được cho biết không hề tiếp nhận vụ việc nào như miêu tả.

Tiếp tục liên hệ với bệnh viện quận Bình Tân thì đại diện bệnh viện cho biết trong rạng sáng ngày hôm nay không tiếp nhận bệnh nhân nào tên là Nguyễn Kim Cúc và bệnh viện cũng không hề có bác sĩ nào tên là Trung.