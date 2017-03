Gã buôn cáy gây án mạng

Con trai ông Lai là Đỗ Phát Dũng (SN 1996) ôm sách vở sang nhà bà nội ở cạnh bên để học bài.



Lê Thanh Hải

Đến gần 23 giờ, xuất hiện hai người đội mũ bảo hiểm, bịt mặt chở nhau trên xe máy đi đến chỗ ông Lai đang bốc cáy. Vừa dừng xe, hai đối tượng này rút dao chém tới tấp khiến ông Lai đổ gục. Bà Cúc xông vào can ngăn liền bị chúng quay lại chém nhiều nhát. Nghe tiếng động lạ phát ra từ bên nhà mình, em Đỗ Phát Dũng chạy ra chứng kiến vụ việc nên hô hoán rồi lao đến đạp vào người một tên. Thấy vậy, tên kia quay lại chém vào tay trái Dũng một nhát rồi bỏ trốn.

Ông Lai đã tử vong khi vừa đến trạm y tế xã. Bà Cúc nhập viện trong tình trạng nguy kịch, còn Dũng bị một vết chém sâu ở tay.

Theo trình bày của nạn nhân Lê Thị Cúc, gia đình bà làm nghề thu gom cáy rồi nhập lại cho các mối từ vài năm trở lại đây. Thời gian gần đây, một đầu nậu cáy tên là Lê Thanh Hải (tức Hải “đạm”, SN 1971, trú thôn Yên Ninh, xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) thường hăm he đe dọa anh Lai vì dám chiếm hết “thị phần”.

Từ các chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xác định Hải “đạm” chính là kẻ chủ mưu của vụ truy sát. Đánh hơi thấy công an đã xác định ra mình, hắn bỏ trốn.

Ngày 31-5-2012, công an ra quyết định truy nã trên toàn quốc đối với Hải về tội “giết người”.

Sau một tuần lần theo dấu vết, ngày 6-6-2012, Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác định được Hải “đạm” đang dùng giấy tờ giả thuê trọ tại khách sạn Hoàng An (Hà Tĩnh) để chuẩn bị đón xe vào Gia Lai lẩn trốn.

Đến 3 giờ sáng 7-6-2012, khi Hải “đạm” đang ngủ say trong phòng 315 của khách sạn Hoàng An, đã bị công an bắt tại chỗ. Ngay sau đó, đối tượng được di lý về Công an tỉnh Thanh Hóa để tiếp tục điều tra mở rộng.



Theo VĂN TÌNH (CATP)