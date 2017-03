Gã chăn vịt tàn ác

Trưa 11-11, một phụ nữ đi sang chòi vịt của ông Trần Việt Dũng (phường Tam Bình, quận Thủ Đức, TPHCM) phát hiện chị Nguyễn Thị Hà (SN 1969, quê Bình Định) nằm bất động trên giường. Gọi mấy tiếng nhưng không thấy chị Hà nhúc nhích, người hàng xóm này phát hiện chị Hà đã chết.

Nhận tin báo, Công an phường Tam Bình phối hợp với Công an quận Thủ Đức nhanh chóng đến nơi phong tỏa, khám nghiệm hiện trường. Khám nghiệm tử thi, cơ quan pháp y xác định nạn nhân bị chấn thương sọ não dẫn đến tử vong. Phòng Cảnh sát điều tra và tội phạm về trật tự xã hội Công an TPHCM đã cử cán bộ đến hiện trường phối hợp với công an địa phương điều tra phá án.

Một số người dân cho biết, chị Hà hành nghề thu mua ve chai dạo từ nhiều năm qua. Chị đã có chồng và hai con nhưng vẫn sống như vợ chồng với một người đàn ông tại căn chòi này. Hàng ngày những người hàng xóm thường nghe tiếng chị cãi nhau với người đàn ông này. Trong đêm trước, một người dân có nghe tiếng kêu la của chị Hà, nhiều khả năng do bị đánh, nhưng đó không phải là chuyện bất thường xảy ra ở căn chòi nên mọi người không quan tâm đến. Chủ căn chòi này là ông Trần Việt Dũng cho biết, thấy chị Hà hành nghề thu mua ve chai cực khổ nên cho chị tá túc trong căn chòi đã nhiều tháng nay. Chị Hà sống chung với Kim Văn Bình (ảnh, SN 1976, ngụ ấp Sóc Tro Dưới, xã An Quãng Hữu, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh) trong căn chòi từ tháng 3-2011.

Hai người này mặc dù chưa cưới nhau nhưng vẫn sống như vợ chồng. Một người dân ở gần đó cho biết vào buổi sáng trước khi phát hiện chị Hà chết, họ có thấy Bình ôm vợ nằm ngủ trên giường. Nhưng sau đó Bình mất tích.

Với những chứng cứ thu thập tại hiện trường, cơ quan điều tra nhận định Bình là nghi can số một có liên quan đến cái chết của chị Hà. Một tổ trinh sát của Công an quận Thủ Đức nhanh chóng xuống tỉnh Trà Vinh đón lõng suốt hai ngày liền nhưng vẫn không thấy Bình xuất hiện. Do thấy công an truy tìm gắt gao, lúc 23 giờ 15 phút đêm 13-11, hung thủ Kim Văn Bình đã đến Công an phường Tam Bình, quận Thủ Đức, TPHCM đầu thú về hành vi “giết người”.

Mặc dù có vợ và một con ở dưới quê, nhưng Bình không lo làm ăn mà thường xuyên bê bết rượu chè nên vợ chồng đã chia tay. Bình bỏ nhà đi từ năm 2000, sống lang thang qua nhiều địa phương. Thấy Bình không nghề nghiệp ổn định, ông Dũng cho Bình vào ở trong căn chòi và chăn vịt thuê cho ông. Hàng ngày Bình chăn vịt, chị Hà chạy xe đạp đi mua ve chai dạo. Do Bình thường xuyên uống rượu nên hay cãi vã rồi đánh chị Hà nhiều lần. Khoảng 10 giờ ngày 9-11-2011, thấy Bình uống rượu say, chị Hà càu nhàu nên họ lại tiếp tục cãi nhau. Bình hỏi chị Hà việc mang bầu thế nào rồi thì chị Hà trả lời đã sảy thai. Với bản chất vũ phu, Bình cầm chiếc ca nhựa và cán chổi đánh vào đầu chị Hà. Đến tối hai người đi ngủ.

Sáng hôm sau thức dậy, chị Hà nói bị đau đầu nhưng Bình không đưa đến bệnh viện khám mà vẫn để chị Hà nằm chung giường. Ngủ một giấc đến trưa, Bình đói bụng thức dậy tìm cơm ăn thì phát hiện chị Hà đã chết. Suốt 4 ngày đêm trốn trong khu rừng tràm phía sau chòi vịt, biết không thể thoát nên Bình đã ra đầu thú.



