Gã chồng côn đồ đâm đứt gân gót vợ cũ

(PLO)- Ngày 23-6, Cơ quan CSĐT công an thị xã Thuận An (Bình Dương) ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với Đỗ Quang Thiện (23 tuổi, ngụ phường Bình Nhâm, thị xã Thuận An) về hành vi “Cố ý gây thương tích”.