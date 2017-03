Gã chồng cuồng loạn chém hàng chục nhát đoạt mạng vợ và làm trọng thương mẹ vợ

Vụ việc xảy ra vào chiều 22/9, tại nhà ông Lương Văn Sa (SN 1953, ở thôn Hoàng Xá, xã Cẩm Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương). Nạn nhân tử vong là chị Lương Thị Thêm (SN 1988, tên thường gọi là Sáu), là con gái của ông Lương Văn Sa. Bà Hoàng Thị Thoan (SN 1958, vợ ông Sa) bị chém trọng thương.

Đến 18h, nhân lúc vợ đi tắm, Dương đã phá cửa rồi vung dao chém vợ nhiều nhát vào người. Thấy vậy, bà Thoan ra can ngăn cũng bị Dương chém gần lìa cánh tay phải.

Đến khoảng 16h40 ngày 22/9, Dương đến đòi gặp vợ để nói chuyện. Lúc này, chị Thêm đang đi làm ở ngoài. Nghe thấy tin Dương đến nhà, ông Lương Văn Sa (bố vợ Dương) vội vàng trở về để can ngăn. Thấy không có vợ ở nhà nên Dương đã bỏ về.

Trước khi gây án, do mâu thuẫn gia đình nên chị Thêm đã về nhà bố mẹ ở xã Cẩm Điền.

Khi thấy vợ đã tắt thở Dương lên xe máy bỏ đi. Còn bà Thoan tuy bị thương nặng nhưng vẫn cố chạy sang nhà hàng xóm cầu cứu và ngã bất tỉnh. Người nhà sau đó đưa bà Thoan đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cấp cứu. Do viết thương khá nặng nên sau đó bà Thoan được chuyển lên bệnh viện Việt – Đức.

Ông Lương Trọng Tuyên, Phó Trưởng Công an xã Cẩm Điền cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an xã đã có mặt tại nơi xảy ra vụ việc để bảo vệ hiện trường. Đồng thời cấp báo sự việc lên cơ quan Công an cấp trên.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 2 con dao (1 dao phớ dài khoảng 60cm, 1 dao nhọn khoảng 30cm) được Dương dùng để gây án.

Đến khoảng 20h cùng ngày, Vũ Đăng Dương đã đến Công an xã Cẩm Điền đầu thú.

Hiện vụ việc tiếp tục được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Theo Mai Anh (Vietnamnet)