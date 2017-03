Gã chồng hờ dùng dao đâm vợ

Ngày 18/5, tin từ Công an huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông cho biết, Cơ quan CSĐT vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đoàn Văn Sơn (35 tuổi), trú tại xã Gia Xuân, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An về tội giết người.

Theo lời khai của Sơn: Từ cuối tháng 6/2010, Sơn rời quê hương Tân Kỳ, Nghệ An vào làm ăn sinh sống tại địa bàn huyện Đắk Song. Tại đây, Sơn đã quen và sống như vợ chồng với chị Trịnh Thị Tuyết (32 tuổi), trú tại thôn 1, xã Nam Bình, huyện Đắk Song. Trong thời gian chung sống giữa 2 người đã nhiều lần nảy sinh mâu thuẫn xô xát nhau. Sơn đã nhiều lần đánh đập và làm nhục chị Tuyết.

Ngày 26/4, khi nghe tin chị Tuyết có ý định bán nhà về quê sinh sống và không báo với mình, Sơn đã bực tức lấy dao đâm nhiều nhát vào ngực và đầu chị Tuyết. Tuy nhiên, do chị Tuyết cùng với các con, cháu kêu la, hô hoán mọi người nên Sơn đã sợ hãi bỏ trốn. Còn chị Tuyết sau đó được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đắk Song.



Theo Minh Quỳnh - Bá Hiển (CAND)