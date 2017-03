Gã con rể côn đồ

Sáng 28-12-2010, VKSND huyện Quỳnh Lưu đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đoàn Văn Khánh (SN 1980) và Vũ Văn Thành (SN 1979) cùng ngụ tại xóm 7, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Đây là hai trong số nhiều đối tượng trực tiếp gây ra vụ án đánh người dã man. Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân bắt đầu từ việc ông Hồ Quang Trường (SN 1951, ngụ tại khối 4, thị trấn Cầu Giát, Quỳnh Lưu) có một thửa đất khá rộng mua từ năm 1997.

Thời gian gần đây, ông đưa mẹ ruột là bà Lê Thị Thanh (SN 1930) về và làm một ngôi nhà ở cho mẹ ngay cạnh nhà mình. Sau khi về đây, bà Thanh nói với ông Trường cho thêm người con rể (lấy em gái ông Trường) là Hồ Văn Vinh (SN 1972) đến ở nhờ để chăn nuôi vì khu đất này gần con sông. Về ở được một thời gian, Vinh tự động xây một dãy nhà nuôi gà mà không thông qua ý kiến anh vợ nên hai bên xảy ra mâu thuẫn. Vinh không những không biết lỗi mà còn tuyên bố “đây là đất của tao nên tao muốn làm gì thì làm”, rồi kéo người về chặt hết cây cối trên khu đất do ông Trường trồng trước đó. Hắn còn ngang ngược cho biết sẽ xử cả gia đình anh vợ nếu còn phản đối. Mâu thuẫn hai bên ngày càng trở nên gay gắt.

Khoảng 11 giờ 30 ngày 29-10, trong lúc gia đình ông Trường đang ăn cơm trưa thì có bốn đối tượng xuất hiện. Ông Trường chỉ nhận ra một người tên là Trần Văn Chức (SN 1942, ngụ khối 9, thị trấn Cầu Giát). Khi ông Trường vừa đứng dậy cất tiếng chào thì bất ngờ bị một cú đánh vào mặt khến ông té ngã lên mâm cơm. Cùng lúc, Hồ Văn Vinh từ bên ngoài hô hào “giết cả nhà nó cho tao”. Ông Trường cùng vợ lao vào buồng khóa cửa lại, các con thì mạnh ai nấy chạy. Kẻ lao xuống hồ, người chui vào nhà vệ sinh lánh nạn. Riêng người con thứ ba là Hồ Quang Thành (SN 1988) do không chạy kịp đã bị đánh nhừ đòn. Chúng đè nạn nhân nằm ra giữa nhà rồi cắt các gân tay, gân chân và chém một nhát vào đầu. Khi mọi người nghe ồn ào chạy đến thì bọn côn đồ đã biến mất. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Khoa ngoại Bệnh viện 115 TP. Vinh trong tình trạng đa chấn thương, gân tay chân bị cắt đứt và hôn mê sâu.

Hồ Quang Thành sau khi xuất viện



Sau khi nhận tin báo, Công an huyện Quỳnh Lưu đã vào cuộc điều tra vụ việc. Nạn nhân sau đó đã được giám định với tỷ lệ thương tật 31% vĩnh viễn. Chân và tay bị tật nguyền không thể hồi phục. Nghiêm trọng hơn, trong lúc CQĐT đang xử lý thì ngày 20-12, một nhóm đối tượng chạy xe gắn máy tiếp tục đến nhà ông Trường đánh đập người con thứ là Hồ Minh Tâm rồi chúng gí mã tấu vào cổ ông Trường đe dọa: “Nếu còn kiện cáo thì cả gia đình mày sẽ chầu âm phủ”. Rất may Công an thị trấn Cầu Giát có mặt kịp thời nên các đối tượng bỏ chạy.

Hiện CQĐT đã làm rõ được hai đối tượng Đoàn Văn Khánh và Vũ Văn Thành là những kẻ trực tiếp gây án. Riêng tên Hồ Văn Vinh hiện đang nhởn nhơ bên ngoài, hắn luôn miệng thách thức xem “ai làm gì được nhau”. Lẽ nào chính quyền địa phương bất lực trước tên côn đồ bất nhân, bất nghĩa này?



Theo L.B (CATP)